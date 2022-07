Les mots forts de Laporta sur Dembélé

Le FC Barcelone a officiellement annoncé qu'Ousmane Dembele avait signé un nouveau contrat avec le club qui fera de lui son joueur au moins jusqu'à l'

Le Français de 24 ans sera présenté plus tard dans la semaine. Il reste.

Xavi Hernandez voulait signer à la fois Dembele et l'international brésilien Raphinha - et il a obtenu les deux. Raphinha a rejoint le club en provenance de Leeds United hier après-midi et maintenant la signature de Dembele a également été confirmée. Les deux joueurs apportent un réel dynamisme à la ligne d'attaque de Barcelone et sont des arrivées passionnantes.

L'avenir de Dembele était incertain depuis des mois. Son contrat précédent a expiré à la fin du mois de juin et ses représentants ont fait du shopping auprès de l'élite européenne, mais le joueur de 24 ans voulait rester à Barcelone et travailler avec Xavi.

La saison dernière, le FC Barcelone a terminé à 13 points du Real Madrid et n'a remporté aucun trophée, ce qui est inacceptable au Camp Nou. Joan Laporta a travaillé dur tout l'été pour donner à Xavi les outils nécessaires pour réduire cet écart la saison prochaine et permettre à Barcelone de retrouver la place qui est la sienne, c'est-à-dire de se battre pour les grands honneurs en Espagne et en Europe.

"Ousmane Dembele a fait un grand effort pour rester à Barcelone", a déclaré Laporta après que la nouvelle soit devenue officielle. "Il s'est maintenant adapté à notre budget salarial. Il a toujours voulu rester ici. Xavi aime Ousmane et voulait qu'il fasse partie de l'équipe".