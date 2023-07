Les mots forts de Laporta sur Bernardo Silva

Le président du FC Barcelone a jeté de l'huile sur le feu en admettant qu'il aimerait recruter le milieu de terrain de Manchester City

La star portugaise a toujours été liée au FC Barcelone au cours des 12 derniers mois, tandis que le Paris Saint-Germain a également été lié à Silva.

Selon Sport, contrairement à Barcelone, Manchester City a fait des efforts formels pour faire bouger les choses, offrant 70 millions d'euros plus Presnel Kimpembe, Marco Verratti ou Gianluigi Donnarumma. Cette offre a été rejetée par City.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a été interrogé sur la possibilité de signer Silva, ce à quoi il a répondu "J'aimerais le faire tout de suite", selon MD.

Malgré les liens et les paroles de Laporta, un transfert de Silva semble presque impossible étant donné les problèmes financiers de Barcelone avec la limite salariale. Un certain nombre de ventes et de réductions devraient avoir lieu afin de leur donner l'espace nécessaire pour rendre toute transaction possible. Même dans les mots de Laporta, cela ressemble plus à un souhait qu'à un objectif.