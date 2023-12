Les mots forts de Cristiano Ronaldo sur l'Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo se dit "stupéfait" par les progrès réalisés en Arabie Saoudite, où le sport prend une nouvelle dimension.

La superstar portugaise fait partie de ce processus, puisqu'elle a elle-même déménagé au Moyen-Orient au début de l'année 2023. Après son départ spectaculaire de Manchester United, Ronaldo fait désormais partie de l'effectif du club saoudien d'Al-Nassr, en Pro League. Il a inscrit plus de 50 buts au cours de l'année civile, malgré ses 38 ans, et a été rejoint dans une division émergente par un flot constant de grands talents, dont Karim Benzema, Sadio Mané, Neymar, Kalidou Koulibaly, Riyad Mahrez et Roberto Firmino.

Il n'y a pas que le football qui soit en plein essor au Moyen-Orient, puisque de grands événements de boxe, de Formule 1, de golf et de cricket d'élite se déroulent dans la région. Anthony Joshua et Deontay Wilder étaient présents lors de la dernière soirée de combat, et Ronaldo a rejoint la légende de l'UFC Conor McGregor au bord du ring pour assister à ce spectacle. Il a depuis posté un message sur les médias sociaux : "Faire entrer le sport dans une nouvelle dimension. Une vision et une exécution sans précédent. Je ne peux pas m'empêcher d'être stupéfait".

Ronaldo a contribué à rehausser le profil du sport au Moyen-Orient, car de grosses sommes d'argent y sont investies, et son contrat à Al-Nassr - qui est le plus lucratif du football mondial - doit courir jusqu'en 2025. Il a déjà été confirmé que la Coupe du monde de la FIFA se déroulerait en Arabie saoudite en 2034.