Les mots forts d'Ancelotti après l'exploit

Le Real Madrid s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de la Ligue des champions en éliminant Manchester City aux tirs au but dans son jardin.

Le match s'est terminé sur un score cumulé de 4-4 après 210 minutes, mais c'est Los Blancos qui ont remporté la victoire en s'imposant 4-3 aux tirs au but.

Le Real Madrid a pris l'avantage à l'Etihad Stadium par l'intermédiaire de Rodrygo Goes, avant de faire preuve d'une grande combativité face aux champions en titre. Carlo Ancelotti était absolument ravi de la combativité de son équipe face à City, comme il l'a déclaré à Movistar après le match. "Nous avons bien commencé, nous avons pris l'avantage et ensuite nous avons souffert, nous nous sommes battus, nous nous sommes sacrifiés. Nous avons défendu trop bas, City a eu plus de contrôle, même si c'est toujours le cas. Je pense que nous avons très, très bien défendu."

Ancelotti fier

"Nous avons vu le Real Madrid plusieurs fois cette saison, ce qui fait ressortir quelque chose que personne ne pensait que nous allions avoir. Lors de la séance de tirs au but, nous étions convaincus que nous allions nous qualifier. Évidemment, j'aime beaucoup voir une équipe qui se sacrifie et se bat, ainsi que la qualité... Gagner ici ne pouvait se faire que de cette manière."

Le Real Madrid affrontera le Bayern Munich en demi-finale, mais dans l'immédiat, il sera opposé au FC Barcelone lors de son prochain match, dimanche. Malgré les efforts consentis à Manchester, Ancelotti s'attend à ce que ses joueurs soient rétablis à temps pour le Clasico. "Nous n'avons pas de problèmes physiques et nous avons du temps jusqu'à dimanche pour récupérer. Nous allons dormir ici calmement pour récupérer et nous rendre compte que nous avons réalisé quelque chose de très bien. Tout le monde pensait que nous étions morts, mais le Real Madrid n'abandonne jamais parce que le Real Madrid ne meurt jamais".