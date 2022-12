Les mots fort de Courtois sur Benzema

Le Real Madrid a fait son retour en Liga vendredi soir contre Valladolid, s'assurant une victoire 2-0 qui lui permet de retrouver la tête du championn

Le Real Madrid a eu besoin d'un penalty de Karim Benzema à la 83e minute pour ouvrir le score, avant d'ajouter un deuxième penalty à la 89e.

Cependant, le Français a manqué quelques occasions franches plus tôt dans le match. S'adressant à Diario AS après le match, Thibaut Courtois a admis que Benzema n'était pas au mieux de sa forme.

"Karim est très bien. Il a manqué de rythme. Le Karim de l'année dernière aurait marqué quelques buts de plus. Mais c'est bon pour sa confiance. Maintenant, c'est l'heure de la Coupe et d'un match difficile à Villarreal. Nous devons continuer à mettre la pression sur les leaders".

Courtois a également commenté le penalty lui-même, qui était controversé. Le coach du Real Valladolid a fulminé à ce sujet après le match, et Courtois avait tendance à être d'accord avec lui.

"C'est étrange. Lors de la Coupe du monde, nous n'avons pas non plus compris quand il s'agissait d'une main et quand ça ne l'était pas. Nous ne comprenons pas quand il s'agit d'un penalty et quand il ne l'est pas. Pour moi, c'est de la malchance de la part de Javi Sánchez. Ce sont des penalties stupides mais ce sont des penalties".