Les mots doux d'Ancelotti pour Xavi

Cette semaine, la situation de Xavi Hernandez en tant qu'entraîneur du FC Barcelone a fait couler beaucoup d'encre.

La victoire 4-1 du Real Madrid sur son rival en Supercoupe d'Espagne dimanche a conduit de nombreuses personnes à se demander si Xavi Hernandez, âgé de 43 ans, devait continuer à exercer ses fonctions. Pour l'instant, il semble que Xavi restera à la tête de l'équipe, même s'il devra rapidement redresser la barre s'il veut y rester à long terme.

Carlo Ancelotti a "contribué" à mettre cette pression supplémentaire sur le poste de Xavi, et l'entraîneur du Real Madrid, s'adressant aux médias (via Diario AS) avant le match de Coupe du Roi de jeudi contre l'Atlético de Madrid, a donné son avis sur la situation.

"Je n'ai mis personne sur la sellette, je respecte tous mes collègues. C'est un travail très compliqué. Nous savons très bien que lorsque les choses ne vont pas bien, c'est l'entraîneur qui est responsable. Nous devons bien travailler. Xavi a tous les outils pour bien faire son travail (à Barcelone)". Peu de gens contesteront l'avis d'Ancelotti selon lequel Xavi a la capacité de redresser la situation du FC Barcelone - il ne lui reste plus qu'à le faire.