Les mots de Dembélé choquent Mbappé : quelle a été la réaction de Kylian ?

Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a été surpris par les déclarations de son compatriote et coéquipier en équipe de France, Ousmane Dembélé, hier dimanche.

Mbappé avait récemment déclaré, en évoquant le Ballon d'Or : « Dembélé a toujours été perçu comme un joueur talentueux. Moi, en revanche, j'ai toujours été considéré comme le joueur élu. Je suis arrivé au sommet directement et à un jeune âge. Lui a connu un parcours différent, à cause des blessures, mais il a réussi à bien compenser cela. »

Dembélé a répondu à Mbappé après la victoire du Paris Saint-Germain 1-0 face à Brest, en déclarant : « J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été assis au fond de la classe et j'ai travaillé dur. Tout au long de ma carrière, je n'ai pas dit un seul mot, j'ai travaillé. »

Il a ajouté : « Je n'ai jamais été le joueur élu, j'ai travaillé dur et j'ai été récompensé lors d'une année exceptionnelle avec Paris. Cette année, on verra (la situation pour le Ballon d'Or), je suis les choses sans pression. On verra. »

Selon le journal français « L'Équipe », Kylian Mbappé a lui aussi été surpris par les déclarations d'Ousmane Dembélé, hier dimanche, mais il n'a pas l'intention de répondre publiquement, d'autant que les deux hommes ne se sont pas encore parlé.

Le journal français a souligné que ce n'est pas la première fois qu'Ousmane Dembélé éprouve du mécontentement à l'égard de déclarations faites par Kylian Mbappé.

Il a précisé que Dembélé avait déjà été agacé par certaines déclarations publiques faites par Mbappé à plusieurs reprises au cours des dernières années.

« L'Équipe » a rapporté que Dembélé, qui connaît Mbappé mieux que quiconque mais qui n'est pas naïf, a toujours choisi de garder le silence publiquement face aux déclarations de Kylian.



Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »