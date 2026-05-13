« Les méthodes de Jordi Cruijff à l'Ajax suscitent de vives inquiétudes »

Selon Bart Sanders, dans le podcast Pantelic de FC Afkicken, Jordi Cruijff serait isolé au sein de l’Ajax Amsterdam. Le journaliste évoque un vif mécontentement concernant le fonctionnement du tout nouveau directeur technique.

Nommé en février pour succéder à Alex Kroes, il est déjà critiqué après seulement trois mois en poste.

« En résumé, Cruijff doit se mettre au travail. Devons-nous nous inquiéter ? Oui. Le club doit également avoir une vision à long terme. Si Jordi choisit de retourner à Barcelone l’année prochaine, il faudra qu’il laisse quelque chose derrière lui », explique-t-il.

« Il faut une structure à long terme. On entend beaucoup de mécontentement en ce moment : entraîneurs, recruteurs, agents, parents… tout le monde s’interroge sur le fonctionnement de Jordi. »

« Ses initiatives en solo posent problème, tout comme le départ de Marijn Beukers. Si Cruijff veut recruter quinze joueurs puis partir du jour au lendemain, il ne restera rien. »

« Cruijff et son bras droit, Joël Lara, n’ont même pas pris le temps de rencontrer le service de recrutement. Pas de poignées de main, pas de réunions, rien. Il n’a même pas accès à la base de données. »

« C’est étrange : nous avons investi beaucoup de travail dans ces outils et, aujourd’hui, personne ne les utilise. Personne n’a même vérifié leur utilité. Cela m’inquiète. Les recruteurs ne resteront pas les bras croisés : ils iront voir ailleurs. Les entraîneurs aussi ; certains formateurs de De Toekomst ont déjà reçu des offres pour partir », conclut-il.



