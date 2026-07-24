L’Ajax reçoit de nombreux éloges dans les médias serbes après sa victoire 1-4 sur le FK Vojvodina au deuxième tour préliminaire de la Conference League. Les compliments sont surtout nombreux pour Abdellah Ouazane, tout juste âgé de dix-sept ans.

Telegraf est dithyrambique au sujet du quatrième but de l’Ajax dans le temps additionnel. « Magnifique et magique. Abdellah Ouazane a éliminé plusieurs joueurs de Vojvodina à la manière de Lionel Messi, avant de parvenir d’une manière ou d’une autre à transmettre le ballon à son coéquipier Mohamed Abdalla. »

Abdalla avait seize ans et 277 jours lorsqu’il a inscrit le 1-4 pour l’Ajax. Il devient ainsi le plus jeune buteur de l’histoire du club d’Amsterdam sur la scène européenne. Le remplaçant a marqué trois minutes et huit secondes après son entrée en jeu.

Selon Sportal, Vojvodina n’avait absolument aucune chance face à l’Ajax. « Il n’était pas de taille face au géant néerlandais, malgré sa tentative de mettre la pression. L’Ajax est entré sans difficulté dans la surface de réparation. »

Une attention particulière est accordée au gardien Dragan Rosic, qui a évité une défaite plus lourde à l’équipe à domicile. « Il a été sous les projecteurs, car Rosic a évité un effondrement total de son équipe en début de match en repoussant des frappes venues de toutes parts. »

RTS constate que Vojvodina a parfois pu rivaliser avec l’Ajax. « Mais l’Ajax a eu la main sur la majeure partie du match, s’est procuré davantage d’occasions et a obtenu une victoire convaincante. »

L’Ajax recevra Vojvodina jeudi prochain. Cela ne semble plus relever que des statistiques, au vu de la large victoire obtenue à l’aller.