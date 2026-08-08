Les médias espagnols sont complètement stupéfaits par la performance d’Arda Güler avec le Real Madrid

Arda Güler a énormément impressionné samedi lors du match amical entre Ferencváros et le Real Madrid (1-2). Le maître à jouer turc a même été si bon, selon Marca, qu’il mérite sans le moindre doute une place de titulaire pour la saison à venir.

Le Real a disputé samedi un match amical à la Groupama Arena de Budapest contre Ferencváros, déjà en pleine préparation de la nouvelle saison et qui s’était montré trop fort pour le FC Twente le mois dernier, sur l’ensemble des deux matches, au tour préliminaire de la Ligue Europa.

Güler a été titularisé par José Mourinho, qui a laissé le milieu offensif sur le terrain pendant toute la rencontre. Le produit du centre de formation de Fenerbahçe, âgé de 21 ans, s’est constamment distingué par sa technique (fonctionnelle), sa qualité de passe et sa flair.

« Le Real Madrid a de nouveau montré deux visages à Budapest », analyse Marca. « Deux rythmes : l’un quand Arda Güler avait le ballon, l’autre quand il ne l’avait pas. Avec le Turc à la baguette, l’équipe s’est mise à tourner, a repris son souffle et a trouvé son chemin. »

« La question n’est donc plus de savoir quel meneur de jeu le club doit recruter, mais comment faire de la place au jeune joueur, car les postes sont limités et chaque joueur a un concurrent direct pour une place de titulaire. »

« Le poste derrière l’attaquant ira, à moins qu’il ne se passe quelque chose d’étrange, à Bellingham, et le poste de milieu défensif donnera lieu à un duel entre Tchouaméni, Bernardo Silva et Valverde. Mais renoncer au football que Güler a dans les pieds, ce serait comme laisser une Ferrari au garage à prendre la poussière. »

« Il s’est déplacé mieux que quiconque entre les lignes pour désorganiser la très solide défense hongroise, a réclamé le ballon dans les pieds et a dirigé ses coéquipiers pour trouver des espaces. Par moments, entre le maillot vert foncé et son style, on apercevait un peu de l’Özil que Mourinho avait lui-même façonné. »

« À d’autres moments, on voyait des éclairs de Kroos qui, même s’il n’était pas exactement le même type de joueur, dirigeait son équipe d’un simple mouvement de l’index. La question n’est désormais plus de savoir quel meneur de jeu doit arriver, mais où Arda doit s’intégrer. Car le Turc réclame pratiquement une place de titulaire », conclut Marca.

Des buts du jeune Mario Rivas avant la pause et de Carlos Espí en seconde période ont fait la différence à Budapest, où Kenan Kodro a inscrit le but du score final. Le Real Madrid disputera encore des matches de préparation contre le Deportivo de La Corogne et Schalke 04, avant d’ouvrir sa saison de Liga le 22 août par un déplacement chez l’Espanyol.