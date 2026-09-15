Les médias britanniques sont unanimes sur le transfert d’Yves Bissouma à l’Ajax

Yves Bissouma est sur le point de finaliser son transfert à l’Ajax et cette nouvelle a désormais aussi atteint les médias britanniques. Ces derniers se montrent particulièrement tranchés au sujet du milieu de terrain.

Il n’est pas surprenant que l’Angleterre s’intéresse à ce transfert à venir, puisque Bissouma était sous contrat avec Tottenham Hotspur ces quatre dernières années. L’international malien n’y a toutefois pas laissé une impression unanimement positive, visiblement. Si ses qualités footballistiques ne font aucun doute selon les médias britanniques, les récits sur son mauvais comportement continuent de dominer.

« Le fait que son contrat n’ait pas été prolongé chez les Spurs n’a pas été une surprise », écrit le journaliste Jack Johnson de talkSPORT. « Cela n’était pas seulement dû à sa blessure au genou lors de sa dernière saison, mais aussi aux divers problèmes qu’il a eus en dehors du terrain. Après être arrivé en retard à plusieurs reprises, le manager de l’époque, Thomas Frank, l’a écarté du groupe en raison d’un “manque de discipline”. »

« Cet incident était d’ailleurs directement lié à la vidéo qu’il avait publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle il consommait du protoxyde d’azote », ajoute talkSPORT. « Même après sa suspension, il aurait été filmé une deuxième fois en train d’utiliser un ballon de protoxyde d’azote. »

The Mirror ajoute que Bissouma a expliqué par la suite qu’un cambriolage à son domicile avait eu de lourdes conséquences sur son état mental. Le Malien a affirmé que cet événement traumatisant avait entraîné chez lui de l’anxiété, de la panique, une dépression et de la paranoïa, ce qui l’a amené à consommer du protoxyde d’azote.

Les médias britanniques y voient toujours un risque pour l’Ajax, qui reçoit en outre un avertissement clair. « L’Ajax devra surveiller Bissouma de plus près que ses prédécesseurs afin d’éviter une répétition de cette situation », écrit The Sun.

Lundi soir, Valentijn Driessen avait déjà tenu un discours similaire dans Vandaag Inside. Lui aussi se montre particulièrement sceptique quant à la venue imminente de Bissouma. « C’est un Malien quelconque, qui touche plus au protoxyde d’azote qu’il n’est présent à l’entraînement. Du protoxyde d’azote à usage récréatif, et ça pour un footballeur ! Jordi Cruijff ne voulait pas de Noa Lang, parce que c’était soi-disant un joueur compliqué, mais si tu fais venir celui-ci… Là, tu fais vraiment entrer les problèmes. »

Bissouma serait actuellement à Amsterdam pour y passer sa visite médicale. Le milieu de terrain signera ensuite un contrat jusqu’à la mi-2027, avec une option pour une année supplémentaire.