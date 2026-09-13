Les médias anglais portent un jugement sévère sur Ryan Gravenberch après le décevant match nul 0-0 de Liverpool contre Fulham. Le milieu néerlandais a été remplacé samedi après une heure de jeu par l’entraîneur Andoni Iraola.

Iraola ne voit pas encore en Gravenberch un titulaire. L’ancien joueur de l’Ajax avait été utilisé comme remplaçant en milieu de semaine contre l’Atlético de Madrid et, quelques jours plus tard, lors de la réception de Fulham, Gravenberch n’a de nouveau pas disputé 90 minutes.

Le Liverpool Echo attribue un 4 à Gravenberch pour sa prestation contre Fulham. « Il ne savait pas vraiment où il devait se placer et était souvent ignoré par ses coéquipiers. Gravenberch a en outre semblé très lent. Un après-midi inquiétant pour lui. »

« Dans une tentative d’apporter un nouveau souffle, Iraola a offert à Ryan Gravenberch sa première titularisation depuis le week-end d’ouverture de la saison. Le Néerlandais, qui a signé en mars un nouveau contrat de six ans, n’a toutefois pas encore réussi à se défaire de la mauvaise passe qui l’a perturbé vers la fin de l’ère Arne Slot », conclut The Athletic.

« Gravenberch n’a pas semblé sûr de lui lorsqu’il a secoué la tête, dépité, après une perte de balle maladroite. Il a réussi 24 de ses 31 passes (77 %) et remporté quatre de ses sept duels (57 %) », tel est le jugement sévère porté sur le Néerlandais évoluant en Angleterre.

Le Daily Express a lui aussi été effrayé par Gravenberch. « Il n’a en réalité jamais vraiment retrouvé le niveau de l’année du titre 2024-2025 et a parfois été en grande difficulté dans ce match. Il a donc été remplacé après une heure de jeu. »

Gravenberch totalise cette saison 183 minutes en quatre matches de Premier League. En plus de cela, Iraola lui a accordé 21 minutes contre l’Atlético lors du match d’ouverture de la Ligue des champions.