Cody Gakpo et Alexander Isak ont mis la presse anglaise en émoi après la victoire 2-0 de Liverpool contre Ipswich Town. Le Suédois a inscrit les deux buts, tandis que Gakpo s’est mué à deux reprises en passeur décisif, soulignant ainsi pourquoi Liverpool peut se réjouir que son transfert à Manchester City n’ait pas abouti.

Le fait que Gakpo soit encore à Anfield n’avait rien d’évident quelques jours plus tôt. L’international néerlandais de 27 ans se voyait déjà joueur de Manchester City, mais un transfert de près de 100 millions d’euros, bonus compris, a capoté au tout dernier moment après que Liverpool a fait marche arrière. Gakpo était, selon l’Algemeen Dagblad, profondément déçu et en colère face à la manière dont les choses se sont déroulées, après avoir entendu à plusieurs reprises durant l’été qu’il pouvait partir, puis finalement que non.

Vendredi soir, rien de tout cela ne s’est vu lorsque Gakpo a délivré deux passes décisives sublimes à Isak contre Ipswich. The Daily Mail met en avant la prestation de l’attaquant suédois avec le titre « Alexander the Great ». « Liverpool a été si envoûtant et impressionnant en première période à Portman Road qu’on en oublierait presque que sa recrue phare s’échauffait sur le banc », écrit le journal, en référence à Bradley Barcola.

L’attaquant recruté au Paris Saint-Germain pour 144 millions d’euros a regardé depuis le bord du terrain Isak et Gakpo faire mal à Ipswich. « Alexander Isak a montré la voie avec deux buts dans les neuf premières minutes. Le trio offensif composé de Gakpo et Munoz a posé toutes sortes de problèmes à Ipswich. »

The Daily Mail a également des mots élogieux pour Gakpo. « L’attaque de Liverpool fait peur. Gakpo avait l’air transformé. L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs et Gakpo ressemble de nouveau au Hollandais volant que tout le monde sait qu’il peut être », peut-on lire.

La BBC se concentre surtout sur Isak, qui a été fréquemment gêné par les blessures durant ses douze premiers mois à Anfield. « Il a profité du cadre familier de Portman Road pour véritablement lancer sa carrière à Liverpool », écrit le média britannique, qui rappelle qu’Isak, lors de son précédent passage dans le Suffolk sous le maillot de Newcastle United, y avait inscrit un triplé lors d’un succès 4-0.

Selon la BBC, Isak a en outre trouvé son partenaire offensif idéal en Gakpo. « Gakpo semble être le partenaire parfait. Le Néerlandais ne semblait plus affecté par son transfert avorté vers l’Etihad Stadium et a poursuivi son impressionnant début de saison avec deux passes décisives pour l’ancien attaquant de Newcastle United. »

The Sun va encore plus loin et affirme que Liverpool a échappé à une énorme erreur grâce à l’échec du transfert de Gakpo. « Liverpool est par accident parvenu à éviter un invraisemblable fiasco sur le marché des transferts, qui l’aurait sans aucun doute poursuivi plus tard », écrit le tabloïd, qui souligne qu’il était incompréhensible que le club ait été prêt à vendre l’international néerlandais.