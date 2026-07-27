Portée par son terrain et son public, la sélection marocaine de football féminin a entamé son parcours en Coupe d'Afrique des nations 2026 par une victoire éclatante face à son homologue kényane (4-0), dimanche soir, dans une entrée en matière idéale pour la 14e édition du tournoi que le Royaume du Maroc accueille jusqu'au 16 août prochain.

Les Marocaines ont imposé leur domination sur le déroulement de la rencontre dès le début, ouvrant le score par l'intermédiaire de Sakina Ouzraoui à la 19e minute, avant que Meryem Attik n'ajoute le deuxième but à la 28e minute. Ibtissam Jraidi a ensuite creusé l'écart en inscrivant le troisième but à la 32e minute, avant de revenir en début de seconde période pour signer son doublé personnel et le quatrième but de la sélection marocaine à la 47e minute.

Lors du deuxième match du groupe A, la sélection algérienne, l'une des principales favorites pour le sacre continental, a décroché une précieuse victoire face à son homologue sénégalaise sur le score de 2-0, dans un départ solide qui laisse présager une concurrence acharnée pour la tête du groupe.

L'ancienne joueuse de Fleury, Marine Dafeur, a ouvert le score pour l'Algérie sur penalty à la 41e minute, avant que l'ancienne joueuse de Nantes, Melissa Bellili — qui évolue actuellement avec le club américain de Washington Spirit — ne double la mise à la 86e minute, offrant à l'Algérie un départ idéal dans le tournoi.

Avec ces résultats, le Maroc et l'Algérie sont en tête du groupe A avec trois points chacun, dans l'attente de leur confrontation directe jeudi prochain, un match décisif qui dessinera les contours de la qualification et déterminera la première place du groupe, dans un contexte marqué par les pronostics d'un duel explosif entre deux équipes qui ont livré des prestations impressionnantes lors de la journée inaugurale.