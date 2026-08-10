Le Marocain Sofiane Rahimi, star d'Al Aïn aux Émirats arabes unis, a perdu la course au Ballon d'or du meilleur joueur du championnat professionnel ADNOC.

Rahimi était en concurrence, pour ce Ballon d'or, avec son coéquipier Matías Palacios et son ancien coéquipier Laba Kodjo, qui a rejoint cet été Al Sharjah.

Le site de la Ligue professionnelle émiratie a indiqué que Palacios a remporté le Ballon d'or du meilleur joueur, tandis que Khalid Eisa, gardien d'Al Aïn, a été sacré du Gant d'or du meilleur gardien de but.

Le site de la Ligue a précisé que Rahimi a décroché le prix du meilleur joueur choisi par le public, et qu'il figurait dans l'équipe type de rêve de la saison 2025-2026, aux côtés de son coéquipier égyptien Rami Rabia.

Sofiane Rahimi avait récemment annoncé la maladie de son père et demandé à ses fans de prier pour son prompt rétablissement.

Rahimi a écrit : « Rien ne m'a brisé si ce n'est la maladie de mon père. Mon cœur souffre lorsqu'il souffre, et cette épreuve me suffit, ô Dieu, je n'ai pas la force de le voir souffrir. Ô Seigneur, tu sais et tu vois combien sa maladie me brise, alors aie pitié de sa faiblesse et sois bon envers lui. Ô Seigneur, guéris mon père. »

Il est à noter que Sofiane Rahimi a été sacré avec Al Aïn, la saison écoulée, d'un doublé national (le championnat professionnel ADNOC et la Coupe du président de l'État).