Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Les malheurs s'enchaînent pour la star du Maroc

Division 1
S. Rahimi
Maroc
Al-Ain
M. Palacios
Émirats arabes unis
Maroc

Le Marocain Sofiane Rahimi, star d'Al Aïn aux Émirats arabes unis, a perdu la course au Ballon d'or du meilleur joueur du championnat professionnel ADNOC.

Rahimi était en concurrence, pour ce Ballon d'or, avec son coéquipier Matías Palacios et son ancien coéquipier Laba Kodjo, qui a rejoint cet été Al Sharjah.

Le site de la Ligue professionnelle émiratie a indiqué que Palacios a remporté le Ballon d'or du meilleur joueur, tandis que Khalid Eisa, gardien d'Al Aïn, a été sacré du Gant d'or du meilleur gardien de but.

Le site de la Ligue a précisé que Rahimi a décroché le prix du meilleur joueur choisi par le public, et qu'il figurait dans l'équipe type de rêve de la saison 2025-2026, aux côtés de son coéquipier égyptien Rami Rabia.

Sofiane Rahimi avait récemment annoncé la maladie de son père et demandé à ses fans de prier pour son prompt rétablissement.

Division 1
Baniyas crest
Baniyas
BAY
Al-Ain crest
Al-Ain
ALA

Rahimi a écrit : « Rien ne m'a brisé si ce n'est la maladie de mon père. Mon cœur souffre lorsqu'il souffre, et cette épreuve me suffit, ô Dieu, je n'ai pas la force de le voir souffrir. Ô Seigneur, tu sais et tu vois combien sa maladie me brise, alors aie pitié de sa faiblesse et sois bon envers lui. Ô Seigneur, guéris mon père. »

Il est à noter que Sofiane Rahimi a été sacré avec Al Aïn, la saison écoulée, d'un doublé national (le championnat professionnel ADNOC et la Coupe du président de l'État).

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google