Les loges VIP changent l'histoire du Barça : le plan de Laporta pour atteindre 1,45 milliard

Joan Laporta, le président du FC Barcelone, mise sur la transformation du nouveau stade du club catalan en une machine à générer de l'argent en continu, avec pour objectif d'atteindre un chiffre inédit dans l'histoire du club : 1,45 milliard d'euros de recettes lors de la saison 2030-2031, pour des bénéfices dépassant les 370 millions d'euros.

Le journal espagnol « Sport » souligne que le conseil d'administration du Barça est convaincu que le principal moteur de cette croissance fulgurante repose sur un seul et unique projet : l'Espai Barça et le nouveau Camp Nou.

Avec l'achèvement du stade et sa capacité maximale d'environ 105 000 spectateurs, contre seulement 62 000 la saison dernière en raison des travaux de construction, l'enceinte se transformera en une véritable machine à générer de l'argent, notamment grâce à l'exploitation de tout son potentiel commercial.

Le club se concentre en particulier sur les nouvelles mines d'or : les loges VIP et les zones d'hospitalité de luxe, en plus des recettes opérationnelles habituelles des jours de match, ces espaces à plus forte valeur ajoutée qui feront grimper de manière significative les revenus de chaque rencontre.

Le Barça a établi un calendrier clair pour concrétiser ce rêve. Avec le retour progressif au stade, le club prévoit d'inaugurer les nouvelles zones VIP en octobre prochain, tandis que la mise en service d'une partie du troisième anneau est programmée pour le premier trimestre de l'année 2027.

Quant à l'élément décisif et ultime du projet, il s'agira du toit du stade, dont les travaux d'installation devraient débuter à l'été 2027, l'objectif final étant de disposer d'un stade achevé et prêt à tirer le maximum de son potentiel d'ici la fin du mandat de Laporta.

Les prévisions indiquent que ce développement permettra au Barça de réaliser un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) dépassant les 370 millions d'euros d'ici 2030-2031, soit près de 200 millions d'euros de plus que les bénéfices de la saison 2025-2026, qui se sont élevés à 184 millions d'euros.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora



Le Barça avait clôturé la saison 2025-2026 avec des recettes de 1,065 milliard d'euros, tout en prévoyant un budget de recettes d'environ 1,195 milliard d'euros pour la saison actuelle 2026-2027, confirmant ainsi la poursuite de la tendance à la hausse.

Le message est clair du côté de la direction de Laporta : le potentiel commercial du nouveau Camp Nou sera décisif, et l'objectif est de terminer son mandat en faisant du Barça le club le plus puissant économiquement au monde, avec des revenus bien supérieurs à ceux qu'il réalise actuellement.