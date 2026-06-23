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USA WC26 SOCCER D2 BELGIUM RED DEVILS VS IRANAFP
Jeroen van Poppel

Traduit par

« Les joueurs noirs manqueraient de la concentration requise pour tenir tout un match. »

Belgique vs Iran
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Rade Bogdanovic a provoqué un tollé en formulant une déclaration raciste après la rencontre de la Coupe du monde entre la Belgique et l’Iran. L’ancien international serbe, désormais analyste âgé de 56 ans, a réagi au carton rouge de Nathan Ngoy par une remarque pour le moins surprenante. Il a depuis présenté ses excuses.

Invité sur le plateau de la chaîne publique serbe RTS, il a justifié le carton rouge de Ngoy, qui avait perdu le ballon face à Mehdi Taremi avant de retenir l’attaquant iranien. « Les joueurs noirs n’ont pas la concentration nécessaire pour tenir plus de 60 à 80 minutes », a-t-il lancé.

« J’ai déjà évolué avec des joueurs de couleur. Il m’arrivait parfois de devoir corriger mes propres coéquipiers », a-t-il ajouté. « Chez la majorité d’entre eux, il y a tout simplement un manque de concentration. » Le présentateur l’a aussitôt interpellé, mais l’analyste est resté campé sur ses positions.

Ses propos, relayés à la vitesse de l’éclair sur les réseaux sociaux, ont suscité une vague d’indignation ; de nombreux internautes les jugeant racistes et inappropriés.

Fait marquant : il est réapparu dès le lendemain à l’antenne de RTS pour analyser le match Argentine-Autriche, malgré la polémique.

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Il a finalement présenté ses excuses par l’intermédiaire de l’agence de presse Reuters : « Je m’excuse sincèrement pour mes propos concernant les footballeurs noirs. »

Dans un communiqué distinct, RTS a précisé que Bogdanovic n’était pas salarié de la chaîne, mais avait été recruté comme consultant pour la Coupe du monde, avant de présenter ses propres excuses pour les propos tenus à l’antenne.

Aucune décision n’a encore été prise quant à la poursuite de sa collaboration avec RTS.

Formé au Željeznicar de Sarajevo, Bogdanovic a ensuite joué en Corée du Sud et au Japon avant de revenir en Europe. Il a alors porté les couleurs de l’Atlético de Madrid, du NAC Breda, du Werder Brême et de l’Arminia Bielefeld, puis a disputé trois sélections avec la Yougoslavie.

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