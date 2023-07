Les joueurs du Real Madrid en ont marre de Mbappé

Les joueurs du Real Madrid préfèrent éviter le sujet Kylian Mbappé.

Au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé a été au cœur de l'actualité du Real Madrid en matière de transfert. Le Paris Saint-Germain a récemment transféré le joueur de 24 ans, qui a été fortement lié à Los Blancos, suite à sa décision de ne pas signer un nouveau contrat.

Le PSG est déterminé à vendre Mbappé cet été, même si le Real Madrid préférerait le recruter en tant qu'agent libre l'été prochain. La situation va certainement se débloquer dans les prochaines semaines, et de plus en plus d'informations indiquent qu'un accord pourrait plutôt être conclu maintenant.

Carlo Ancelotti est resté discret sur le sujet, ce qui est compréhensible, tout comme Dani Carvajal lorsqu'il a été interrogé sur Mbappé après la défaite 3-0 du Real Madrid lors du Clasico contre Barcelone (via Diario AS).

"Nous ne parlons pas de Mbappé ou de qui que ce soit d'autre. Nous sommes le Real Madrid et nous parlons du Real Madrid".

Les spéculations vont sûrement continuer à persister autour de l'intérêt du Real Madrid pour Mbappé, mais pour l'instant, ni Ancelotti, ni aucun membre de son équipe première ne laisse filtrer quoi que ce soit.