"Les joueurs du Real étaient effrayés par Messi"

Carlo Ancelotti révèle un petit secret de vestiaire du temps où il était au Real Madrid.

Anceien coach du Real Madrid qui avait décroché la Decima en 2014 à Lisbonne avec Zinedine Zidane à ses côtés, Carlo Ancelotti a dévoilé le « truc » psychologique qu’il a utilisé pour aider ses joueurs du Real Madrid avant d'affronter Leo Messi.

Le manager actuel d’Everton avait une astuce pour empêcher ses joueurs de prendre peur face au phénomène argentin.

« Quand j’étais au Real Madrid et que nous avons joué plusieurs fois contre Messi, qui était l’un des meilleurs adversaires, je n’ai jamais parlé aux joueurs de Messi [sinon] ils auraient peur" , a arévélé le coach italien en conférence de presse.

« Au lieu de parler de Messi, j’ai souligné d’autres choses. Tout le monde connaît les joueurs et leur qualité individuelle. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire", raconte encore le coach des Toffees.

Le contrat de Messi prendra fin cet été et il sera libre alors de passer à autre chose s'il le souhaite. L'été dernier, la Pulga a déclaré à Goal qu'il souhaitait quitter le club en raison de son désaccord avec le président de l'époque, Josep Maria Bartomeu, mais même après le départ de ce dernier, son avenir reste incertain.

"Personne ne pourra convaincre Messi de quoi que ce soit s'il sait quoi faire", a déclaré la légende bulgare Hristo Stoichkov à Goal. "Je soutiendrai toujours la décision prise par Leo, et Laporta l'a fait aussi. Il me semble que c'est ce qu'il faut faire avec une légende, qui nous a fait rire et même pleurer".

Il a ajouté: "Il est vrai que Laporta a passé un excellent moment au Barça. Il a pris de grandes décisions, comme faire confiance à [Pep] Guardiola, et cela a établi un temps où un football de qualité était joué, excellent et mature. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les Xavi ou [Andres] Iniesta ou Deco ou Ronaldinho ou Eto'o ou ceux qui ont rendu cela possible sont tous partis".