Les joueurs du Real craignent de voir Zidane partir

Il y a un sentiment dans les rangs merengue que le Français en a assez des événements indépendants de sa volonté et envisage de partir.

Il y a un sentiment dans le vestiaire du Real Madrid que Zinedine Zidane ne sera pas à la tête du club la saison prochaine, le Français étant prêt à quitter le club avant sa dernière année de contrat.

Goal s'est entretenu avec un certain nombre de joueurs à différents niveaux de l'équipe de jeu dans la capitale espagnole, le consensus général étant que le changement est proche. On a le sentiment qu'un Zidane fatigué et agacé est prêt à quitter son poste, malgré son contrat jusqu'en 2022. P

Le sentiment à l'intérieur du camp madrilène est que Zidane est fatigué de faire face à des événements indépendants de sa volonté. Depuis le lancement d'une campagne 2020-2021 touchée par le coronavirus en septembre, le Real s'est retrouvé à combattre des incendies sur plusieurs fronts - des blessures, à un calendrier chargé et à des séries régulières de critiques sur et hors du terrain. Les choses sont maintenant arrivées à un point critique après une sortie décevante en demi-finale de la Ligue des champions aux mains de Chelsea, l'humeur de Zidane continuant de se dégrader.

Il n'est également plus en mesure de faire appel au soutien total de certains de ses grands joueurs, comme Marcelo et Isco de plus en plus déçus par leurs rôles respectifs en marge du onze.

L'article continue ci-dessous

Pendant ce temps, Goal a appris que Zidane s'ennuie désormais de la routine quotidienne qu'il doit suivre depuis plus de 12 mois. Il adore être à Valdebebas, diriger des séances d'entraînement avec une équipe de stars, mais les protocoles Covid-19 ont supprimé une grande partie du plaisir associé au poste. Dans le présent, la vie professionnelle à Madrid est devenue une série de tests incessants, Zidane devant maintenant se doucher à la maison et effectuer des travaux préparatoires loin de ses joueurs.

Les dirigeants du Real espèrent toujours que Zidane pourra être convaincu de finir les 12 derniers mois de son contrat. Des discussions de planification ont eu lieu, mais le Français est resté vague lorsqu'il a été interrogé sur son avenir lors des conférences de presse d'avant-match.

Toute décision qu'il prendra sera respectée par le conseil d'administration des Blancos, mais il se peut que des transferts marquants au cours de l'été le persuadent de rester - avec l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé qui reste une cible de choix sur laquelle Zidane travaille depuis un certain temps.