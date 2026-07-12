Les joueurs argentins défient l'Angleterre avec un chant provocateur

La sélection argentine a fêté avec ferveur sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, obtenue après avoir dominé la Suisse 3-1 lors de la prolongation ce dimanche matin. Elle défiera l’Angleterre mercredi prochain.

Selon la chaîne argentine TyC Sports, les joueurs ont ensuite célébré avec leurs supporters et entonné un chant provocateur en vue du choc : « Celui qui ne saute pas est Anglais. »

Lire aussi

Barcelone recrute la jeune pépite belge

Romero révèle une anecdote surprenante sur son but contre l’Égypte : « Scaloni va me tuer ! »

L’Albiceleste a validé son billet pour le dernier carré grâce à une réalisation sublime de Julián Álvarez, avant que Lautaro Martínez n’assure la qualification d’une troisième marque en prolongation.

De son côté, l’Angleterre a rejoint le dernier carré en dominant la Norvège 2-1 après prolongation, les deux équipes étant à égalité 1-1 au terme du temps réglementaire.

Les deux sélections se retrouveront mercredi à Atlanta (États-Unis) pour une place en finale, où le vainqueur défiera le lauréat de France-Espagne.

Les duels Argentine-Angleterre dépassent le cadre sportif en raison de leur histoire chargée, marquée notamment par la guerre des Malouines en 1982.

La confrontation la plus emblématique remonte au quart de finale de la Coupe du monde 1986, que Diego Maradona avait conclu par un doublé, dont le célèbre « But de la main », offrant la victoire 2-1 à l’Argentine.