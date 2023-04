Les indésirables du PSG sont connus

Alors qu'il reste un mois de compétition, le PSG a déjà tiré la liste de ses indésirables pour le mercato à venir. On fait le point sur la situation.

Si certains indésirables ont été écartés cet été au PSG, la majorité a surtout été temporairement glissée sous le tapis via des portes de sortie provisoires. Certes, cela a permis de réduire numériquement un effectif bien trop important et de valoriser certains éléments pour une vente à venir mais le processus n'a in fine que très peu porté ses fruits. Que ce soit en raison de blessures, d'acclimatation, de mentalité ou de choix d'entraîneurs, la dizaine de joueurs prêtés par le club parisien n'a qu'à de très rares occasions réussi à profiter de leur location annuelle pour se mettre en évidence, retrouver confiance dans leur football ou aligner les minutes. À Paris, on se prépare déjà à leur retour et les indésirables devront être éconduits.

Une fausse solution et de nombreux échecs

Si le PSG pourra finalement compter sur une enveloppe bien plus confortable que prévu grâce à son accord vis-à-vis du fair-play financier, le club devra tout de même poursuivre son écrémage pour alléger une masse salariale absolument démentielle. Le départ de Lionel Messi offrira une première bouffée d'air frais (que pourrait compléter celui de Neymar qui ne veut toutefois pas quitter le club) mais c'est surtout la gestion des indésirables qui doit régler le problème. Le club parisien a donc établi sa liste des « revenants » comme suit.

Parmi les joueurs dont Luis Campos est impérativement sommé de se débarrasser, on retrouve le champion du monde argentin Leandro Paredes. Si son prêt du côté de la Juventus n'est pas un échec, la Vieille Dame ne lèvera pas l'option d'achat de 20M qu'elle juge trop élevée et son énorme salaire parisien doit disparaître. Autre priorité à la vente, Julian Draxler dont le prêt à Benfica a fait plouf entre des performances trop mitigées et une opération à la cheville gauche en février suite à une énième blessure.

Colin Dagba, très décevant lors de son prêt à Strasbourg, n'a plus d'avenir à Paris tout comme Abdou Diallo qui compte de toute façon s'en aller vers d'autres horizons. Les cas d'Édouard Michut (titulaire avec Sunderland en fin de saison), Layvin Kurzawa (intéressant à Fulham avant de se blesser gravement au genou) et Keylor Navas (qui a retrouvé le plaisir du football à Nottigham) seront évalués au cas par cas mais ne doivent pas s'éterniser non plus.

Quelques bonnes nouvelles dans le lot

Mais derrière ces échecs retentissants, le PSG peut se targuer de rares mais intéressantes réussites. En fait, il n'y en a que trois. En premier lieu, Mauro Icardi qui s'est retrouvé en Turquie où il brille avec Galatasaray (14 buts en 20 matchs) depuis qu'il a retrouvé une hygiène de vie correcte. L'attaquant se plaît à Istanbul et aimerait poursuivre son aventure, tout comme le président du club. La direction du Gala se dit prête à des efforts financiers pour conserver l'avant-centre mais la question de son énorme salaire reste un obstacle (6 de ses 6,75M sont pris en charge par le PSG). Paris peut en espérer 10M si l'opération se conclut.

L'autre bonne nouvelle, bien que plus incertaine, pourrait se nommer Georginio Wijnaldum. Stoppé six mois en raison d'une fracture du tibia après des premières semaines intéressantes, le milieu de terrain néerlandais s'est récemment plutôt bien relancé du côté de l'AS Roma. José Mourinho l'apprécie et le club romain souhaiterait le conserver à condition de revoir son option d'achat à la baisse. Dernier point positif et seule opération déjà actée, le prêt d'Éric Junior Dina Edimbe à l'Eintracht Francfort sera transformé en achat puisque le club allemand va se maintenir dans l'élite. Cela fera 6,5M d'entrées pour le PSG.