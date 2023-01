Les grands clubs anglais s'arrachent une révélation de la Ligue 1

Arsenal et Tottenham sont en course pour signer un prodige français qui a inscrit 20 buts en Ligue 1 plus rapidement que Benzema ou Henry.

Les rivaux du nord de Londres sont tous deux à la recherche d'une solution à long terme en attaque. Eddie Nketiah a impressionné pour Arsenal suite à la blessure de Gabriel Jesus, qui pourrait mettre fin à la saison, mais le sentiment demeure qu'une plus grande profondeur à ce poste serait la bienvenue à l'Emirates. Tottenham possède l'un des meilleurs numéros 9 du jeu avec Harry Kane, mais le capitaine de l'équipe d'Angleterre aura 30 ans en juillet et si Richarlison devait perdre patience en ne jouant pas à son poste, une solution à plus long terme pourrait être nécessaire. Elye Wahi pourrait représenter cette solution, lui qui a illuminé la Ligue 1 depuis qu'il a percé avec Montpellier en 2021, et a marqué son 20e but en première division française contre Lorient en décembre, un mois avant de fêter ses 20 ans. Des recruteurs des géants du nord de Londres étaient présents. "Révélation de la Ligue 1 cette saison, Wahi a suscité l'intérêt de nombreux clubs", rapporte Foot Mercato. "Il a récemment été scouté par Tottenham et Arsenal et bien qu'ils continuent de surveiller ses performances, il n'a pas l'intention de partir cet hiver, sauf pour une incroyable offre de dernière minute." Quel est le niveau de Wahi ? Wahi était l'adolescent le plus prolifique d'Europe la saison dernière avec ses 10 buts en Ligue 1, et il a continué à être prolifique même si son Montpellier n'est qu'à deux points des places de relégation après 19 matchs joués. Ses sept buts et une passe décisive dans la campagne actuelle ont été pillés au rythme d'un tous les deux matchs, pour une équipe en difficulté. International français des moins de 19 ans avec deux buts en six apparitions avec les Espoirs, l'attaquant est évalué à 17,4 millions d'euros par l'algorithme interne de FootballTransfers, avec deux années supplémentaires à courir sur son contrat actuel. À ne pas rater Le calendrier foot de l'année 2023

