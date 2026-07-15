Jan Willem van Dop, directeur du Go Ahead Eagles, a tenu à prendre ses distances par rapport à une rumeur choquante qui circule sur Internet après le décès de l'arbitre de la KNVB Rob Dieperink.

Lundi, on a appris le décès de l’arbitre originaire de Borculo, âgé de 38 ans. Quelques jours avant sa mort, Dieperink avait encore dirigé le match amical entre le Go Ahead et l’Apollon Limassol.

Sur les réseaux sociaux, certains ont suggéré que des chants hostiles auraient joué un rôle dans son décès, information reprise par plusieurs journalistes de renom.

Déclaration

Dans un entretien accordé à De Telegraaf, Van Dop a tenu à réagir : « Pendant la rencontre, notre club n’a constaté aucun chant blessant. Si, malgré tout, des spectateurs isolés ont proféré des propos déplacés, nous les condamnons fermement. Un tel comportement n’est pas digne de notre club et nous nous en distançons bien entendu. »

Après la rencontre, il a échangé personnellement avec l’arbitre. Depuis l’annonce soudaine de son décès, il a mené un travail d’enquête auprès des supporters.

Il a également contacté le responsable des arbitres, Raymond van Meenen, qui a interrogé les assistants. « Lors de la débriefing d’après-match avec l’équipe arbitrale, rien n’a été signalé concernant d’éventuelles remarques blessantes », précise-t-il.

De nombreuses rumeurs circulent en ligne sur les causes du décès de Dieperink et sur l’existence éventuelle d’un élément déclencheur, mais la vérité est que personne n’a officiellement confirmé ces informations. La police, la famille, la KNVB et son employeur, la commune de Berkelland, n’ont rien divulgué concernant la cause du décès ni les circonstances qui l’ont entouré.