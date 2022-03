Les deux joueurs ont manqué le Clasico juste avant la trêve internationale, mais ils ont maintenant récupéré de leurs blessures musculaires respectives et travaillent pour retrouver leur niveau de jeu.

S'ils se sentent suffisamment prêts pour le match crucial de samedi en LaLiga Santander, ils se rendront à Vigo, mais l'objectif est de revenir pour le quart de finale aller de la Ligue des champions à Chelsea mercredi prochain.

Les doutes du Real Madrid sur les blessures

Les deux Français ne sont pas les seuls joueurs à être sur la liste des blessés en ce milieu de semaine.

Eden Hazard est forfait pour le reste de la saison, tandis que Luka Jovic et Isco sont également incertains, le premier en raison d'une blessure à la cheville et le second en raison d'une douleur au dos.

L'article continue ci-dessous

Toni Kroos, quant à lui, s'est remis d'un malaise qu'il avait en début de semaine.

Luka Modric, Casemiro, Eder Militao, Rodrygo et Fede Valverde sont de retour de leurs tournées internationales, tout comme Gareth Bale, même si le Gallois est revenu avec un léger coup.