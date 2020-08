Les Français du Bayern Hernandez, Pavard, Tolisso dans le cercle fermé des vainqueurs de la Coupe du monde et de la Ligue des champions

Deux après la Coupe du monde, les Français Hernandez, Pavard et Tolisso remportent la Ligue des champions !

Trois joueurs français sont entrés un peu dans l'histoire en remportant la face au PSG : Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Corentin Tolisso.

En effet, les Français avait remporté il y a deux en , la avec l'équipe des et possèdent désormais dans leur palmarès les deux trophées les plus prestigieux du football.

A noter que Kingsley Coman, buteur lors lors de la finale face au PSG, n'avait pas fait partie de l'épopée des Bleus en Russie. Il avait en effet déclaré forfait sur blessure.

Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Corentin Tolisso rejoignent six champions du monde de 1998 : Fabien Barthez (OM 1993), Marcel Desailly (OM 1993, 1994), Didier Deschamps (OM 1993, 1996), Thierry Henry (Barcelone 2006), Christian Karembeu ( 1998 et 2000) et Bixente Lizarazu ( 2001) ainsi qu'un membre de la promotion 2018 : Raphaël Varane (Real Madrid 2014, 2016, 2017 et 2018).

Et si le PSG l'avait emporté, c'est Kylian Mbappé et Presnel Kimpembé qui aurait intégré ce cub très fermé. L'année dernière, c'est Hugo Lloris, battu en finale avec , qui était passé à côté de ce prestigieux "doublé".