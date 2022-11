Les fans pourront-ils boire de l'alccol pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

Goal vous explique tout ce que vous devez savoir sur les régles concernant la consommation d'alcool pendant le Mondial au Qatar.

Prendre un verre en regardant un match de football est une pratique courante chez les amateurs de football, que ce soit sur le canapé devant la télévision avec des amis ou dans un gobelet en plastique sur le bord du terrain le samedi après-midi. C'est une combinaison qui est devenue un rite de passage pour de nombreux amoureux du ballon rond.

Des rituels similaires sont, bien sûr, reproduits à travers l'Europe, les Amériques et le reste du monde amateur de football. L'un des éléments marquants du parcours de l'Angleterre jusqu'en demi-finale de la Coupe du monde en 2018, par exemple, a été la frénésie des célébrations virales capturées à chaque fois qu'elle marquait un but. Plus précisément, l'image de plusieurs centaines de boissons lancées en l'air, à chaque but célébré.

La Coupe du monde 2022 se déroulera au Qatar, un pays islamique du Moyen-Orient. La consommation d'alcool est interdite dans l'islam et les scènes de consommation d'alcool comme celles de la Coupe du monde 2018 ne sont pas conformes aux politiques du pays hôte en matière d'alcool.

En tant que tel, les fans en déplacement, en particulier ceux qui sont en grands groupes, devront modifier leurs comportements dans l'État du Golfe. GOAL examine ici le type de restrictions auxquelles les supporters doivent s'attendre en matière de consommation d'alcool sur place.

Peut-on boire de l'alcool au Qatar?

Oui, vous pouvez boire de l'alcool au Qatar si vous avez 21 ans ou plus. Toutefois, la relation du pays avec les bières, les vins, les spiritueux et tout ce qui se trouve entre les deux est stricte.

Quelle est la législation en la matière?

Boire de l'alcool ou être ivre en public est un délit au Qatar. Selon les conseils aux voyageurs du gouvernement britannique pour le Qatar, "boire dans un lieu public peut entraîner une peine de prison pouvant aller jusqu'à six mois et/ou une amende pouvant atteindre 3 000 QAR".

L'alcool n'est disponible que dans les restaurants et les bars des hôtels titulaires d'une licence, et il existe un système de permis pour les expatriés vivant au Qatar. Il est déconseillé de porter de l'alcool sur soi en public, sauf pour s'en procurer.

Comme indiqué, l'âge légal pour consommer de l'alcool au Qatar est de 21 ans et les établissements qui servent de l'alcool demanderont une pièce d'identité officielle avec photo à l'entrée.

Bien qu'il soit interdit d'être ivre en public au Qatar, il est probable que les règles soient légèrement assouplies à l'occasion de la Coupe du monde. Toutefois, si les supporters prennent part à des actes impliquant des feux d'artifice ou des fusées éclairantes, se battent ou se livrent à toute autre activité jugée antisociale, ils risquent une amende, voire l'expulsion du Qatar.

De l'alcool sera-t-il vendu dans les stades de la Coupe du monde?

L'alcool ne sera pas vendu dans les stades qatariens lors de la Coupe du monde. Initialement, la bière devait être vendue et disponible pour les fans trois heures avant et une heure après le coup d'envoi, mais pas pendant les matchs.

Toutefois, le 18 novembre, la FIFA a confirmé qu'il avait été décidé de ne pas vendre d'alcool dans les périmètres des stades. Il sera possible d'acheter de la bière sans alcool et d'autres boissons non alcoolisées.

"À la suite de discussions entre les autorités du pays hôte et la FIFA, une décision a été prise pour concentrer la vente de boissons alcoolisées sur le FIFA Fan Festival, d'autres destinations pour les fans et des lieux sous licence, en supprimant les points de vente de bière dans les périmètres des stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar", peut-on lire dans une déclaration de l'instance dirigeante du football mondial.

"Il n'y a aucun impact sur la vente de Bud Zero qui restera disponible dans tous les stades de la Coupe du Monde du Qatar.

"Les autorités du pays hôte et la FIFA continueront de veiller à ce que les stades et les zones environnantes offrent une expérience agréable, respectueuse et plaisante pour tous les fans.

"Les organisateurs du tournoi apprécient la compréhension d'AB InBev et son soutien continu à notre engagement commun de répondre aux besoins de tous pendant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022."

Dans quels autres endroits les fans pourront-ils boire de l'alcool?

L'alcool ne sera vendu que dans les zones réservées aux supporters, comme le FIFA Fan Festival, d'une capacité de 40 000 personnes, qui se déroule au parc Al Bidda, dans le centre de Doha. Des restrictions seront imposées quant au moment de la journée où les supporters pourront boire. Il est prévu que les fans devront attendre jusqu'à 18h30, heure locale, pour consommer de l'alcool dans la fan zone.

Les partenaires officiels de la Coupe du monde, Budweiser et Coca-Cola, proposeront leurs produits. Cette fan zone sera une zone tolérante à l'alcool, mais il est conseillé aux supporters de ne pas boire de telles boissons dans d'autres zones non désignées.

Juste à l'extérieur de Doha, le festival de musique électronique Arcadia, servira de la bière pendant 19 heures par jour entre 10h et 5h du matin.

Lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2019, qui s'est déroulée à Doha et a été remportée par Liverpool, les supporters ont pu consommer de l'alcool sur un site situé à l'extérieur de la ville.

Bien sûr, en dehors de ces lieux, les bars et restaurants d'hôtels avec licence seraient les seules alternatives standardisées.

Quels sont les prix de l'alcool au Qatar?

Non seulement il sera difficile pour les fans de trouver un endroit pour boire, mais ce sera également relativement cher et les fans doivent se préparer à des prix exorbitants.

Budweiser a révélé que le prix d'une pinte de bière de 500 ml serait d'environ 13,30€ , tandis que les prix de la bière et du vin peuvent aller de 13 à 17€ dans les hôtels.

Qu'ont dit les organisateurs de la Coupe du monde?

Nasser Al Khater, le directeur général de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, a déclaré : "L'alcool sera disponible pour ceux qui veulent boire un verre dans des zones désignées, mais il ne sera pas ouvertement disponible dans les rues.

"Nous demandons aux visiteurs de s'en tenir aux zones désignées.

"Nous sommes très heureux d'accueillir le monde au Qatar, au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Pour de nombreuses personnes, ce sera la première occasion de voir et d'explorer la région.

"C'est une occasion unique dans une vie et nous sommes déterminés à en tirer le meilleur parti."