Les excuses de Cristiano Ronaldo à Ten Hag ont fuité !

Cristiano Ronaldo est de retour dans l'équipe première de Manchester United après ses excuses au manager Erik ten Hag

Cristiano Ronaldo a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons la semaine dernière lorsqu'il a refusé d'entrer en fin de match lors de la victoire contre Tottenham.

Il a ensuite traversé le tunnel et est retourné au vestiaire avant même la fin du match.

Cela l'a conduit à être banni de l'équipe première avant le match nul du week-end contre Chelsea à Londres.

Mais Ronaldo a maintenant été réintégré dans l'équipe A après s'être excusé auprès de Ten Hag.

"Nous savons à quel point les choses se sont compliquées pour Cristiano Ronaldo la semaine dernière", a écrit Romano dans sa chronique pour CaughtOffside.

"Il a quitté Old Trafford au début du match contre Tottenham, alors Erik ten Hag a décidé qu'il fallait le laisser hors de l'équipe. Il a pris cette décision avec le conseil d'administration, et Ronaldo n'a pas été retenu dans le groupe de Ten Hag pour le match contre Chelsea.

"Cristiano a compris que ce n'était pas la meilleure façon d'agir. Il est important de mentionner qu'il est maintenant de retour dans l'équipe première, nous le verrons avoir de nouveau une opportunité. Il est disponible à 100%. Mais qu'en est-il de ses discussions avec Ten Hag ?

"On m'a dit qu'ils ont été en contact direct et constant, et que c'était positif. Ronaldo était vraiment désolé, mais Ten Hag a aussi compris que le joueur voulait s'impliquer davantage. Ils en ont parlé, ils ont eu de multiples conversations, et ils ont décidé de se serrer la main et maintenant Ronaldo est de retour dans l'équipe première de United.

"Dans l'ensemble, on me dit que tous les gens de Manchester United pensent que Ten Hag a très bien géré cet incident, conseil d'administration compris."