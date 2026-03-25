Les étranges confidences de Vinicius sur Griezmann

Le joueur de 35 ans, dont le rêve de fin de carrière était de jouer aux États-Unis, devient la dernière grande star à rejoindre la MLS, après Lionel Messi, Rodrigo De Paul et Son Heung-min.





Cette semaine, l'ancienne équipe de France de Griezmann affronte le Brésil en match amical aux États-Unis. Avant cette rencontre, Vinicius Junior, du Real Madrid, a été interrogé sur son avis concernant ce transfert. Selon Diario AS, on lui a également demandé s'il se voyait jouer en MLS dans les années à venir.





« Je pense que Griezmann apportera beaucoup à la MLS. Quant à moi, je ne pense pas à venir ici. Je me concentre sur le Real Madrid et sur le fait d'y rester longtemps. »





Vinicius évalue les chances du Brésil à la Coupe du Monde 2026





On a également demandé à Vinicius comment il percevait son niveau actuel, et il a donné son avis sur les chances du Brésil parmi les équipes prétendantes à la victoire lors de la Coupe du Monde de cet été.





« Je ne prête pas beaucoup d'attention à ce que disent les gens. Je connais mon métier et je suis pleinement investi dans la Coupe du Monde. C'est l'événement que tous les joueurs rêvent de disputer. Quant à mes performances, je m'efforce toujours d'être au top.





« Je pense que nous ne sommes pas parmi les favoris au vu de nos résultats, mais plutôt en raison de la pression que nous ressentons, du poids des joueurs présents. Nous avions simplement besoin de trouver nos marques, et depuis l'arrivée d'Ancelotti, nous avons une meilleure vision du jeu. Cela nous enlève beaucoup de pression. »





Les prochains mois seront cruciaux pour Vinicius. Il espère terminer la saison en beauté avec le Real Madrid, et si c'est le cas, cela pourrait lui permettre d'aborder la Coupe du Monde avec brio.