Les énormes révélations de Mourinho sur Pogba

José Mourinho estime que Paul Pogba, en remportant la Coupe du monde avec la France en 2018, lui a fait perdre ses repères

Pogba est devenu le footballeur le plus cher du monde lorsqu'il a resigné avec United pour 89 millions de livres sterling en 2016, l'été même où Mourinho a rejoint le club. Le duo a connu des débuts prometteurs, remportant la Coupe de la Ligue et l'Europa League lors de leur première saison, mais les choses ont tourné au vinaigre entre eux avant que Mourinho ne soit limogé en décembre 2018.

Mourinho et Pogba se sont notoirement affrontés à l'entraînement au début de la saison 2018-19 après que le premier ait été mécontent que le Français ait posté sur Instagram pendant un match de United pour lequel il n'était pas disponible. Réfléchissant à la rupture de leur relation, Mourinho a affirmé que Pogba avait changé après son triomphe à la Coupe du monde.

Le tacle à retardement

"La seule chose que je peux dire, c'est que cela arrive à presque tout le monde à certains moments de sa carrière : on perd un peu le sens de qui on est et de ce qu'on doit être", a déclaré Mourinho au Telegraph. "La saison après que la France a remporté la Coupe du monde [2018], je pense que Paul est revenu différent. La Coupe du monde l'a fait entrer dans une dimension où le football n'était pas la chose la plus importante pour lui.

L'article continue ci-dessous

Pogba n'a débuté aucun des trois derniers matches de Mourinho, alors qu'une lutte de pouvoir entre les deux hommes a divisé les supporters et les joueurs. Le Special One a laissé entendre qu'il n'avait pas reçu le soutien total du conseil d'administration de United après avoir pris la décision audacieuse d'écarter Pogba, ce qui lui a donné l'impression d'être décrédibilisé devant le reste de l'équipe.

Pogba accusé d'avoir changé

"Lorsque vous n'êtes pas soutenu, parce que le joueur est plus important ou que ce qu'il représente est plus important, vous vous retrouvez dans une situation fragile. Même si vous êtes un entraîneur avec beaucoup d'expérience, comme c'était mon cas".

Pogba est resté à Old Trafford pendant encore quatre ans après le départ de Mourinho avant d'accepter de retourner à son ancien club, la Juventus, dans le cadre d'un transfert libre pour la deuxième fois. Mais son retour en Italie s'est avéré désastreux puisqu'il a manqué la majeure partie de la saison 2022-23, y compris la Coupe du monde, en raison d'une blessure. Pogba a ensuite échoué à un contrôle antidopage après le premier match de la Juventus cette saison à Udinese, et s'est vu imposer une interdiction de jouer au football pendant quatre ans.

Le coach portugais a insisté sur le fait qu'il ne prenait aucun plaisir à la chute de Pogba, malgré les désaccords entre les deux hommes au fil des ans. "Je ne me réjouis pas du tout de la situation de Paul", a ainsi déclaré le tacticien lusitanien.