Les élections de la Fédération saoudienne entrent dans une nouvelle phase de tension

La course à la présidence de la Fédération saoudienne de football s'oriente vers une nouvelle phase de tension, après que la liste de Badr Al-Rzaiza est devenue la seule à être validée dans la course, dans un contexte de démarches de la part de listes écartées pour contester cette décision.

Des sources exclusives ont révélé au journal saoudien « Arriyadiyah » que la liste de Khaled Al-Ghamdi et une autre liste étudient la possibilité de déposer un recours contre la décision de validation de la liste d'Al-Rzaiza, avec la perspective de voir d'autres listes écartées se joindre à cette démarche, et ce « en s'appuyant sur des motifs selon lesquels elles n'auraient pas été traitées selon les mêmes critères que ceux appliqués à la liste validée ».

La commission électorale avait annoncé samedi l'exclusion des cinq autres listes lors des élections pour le mandat 2026-2030, après examen des dossiers des candidats.

Les listes écartées comprenaient celles de Khaled Al-Ghamdi, Fahd Al-Ghfaili, Hatem Khimi, Ahmed Al-Wadai et Chaker Al-Osaimi, pour des raisons liées à l'expérience sportive, aux conditions de candidature et aux exigences de représentation de l'assemblée générale.

Selon la même source, Fahd Al-Ghfaili n'envisage pas de déposer un recours, précisant que son expérience d'environ cinq ans au sein d'un club de la Saudi Pro League n'a pas été prise en compte faute d'avoir été officiellement documentée auprès des instances concernées, tout en affirmant respecter la décision de la commission.

La période de candidature avait été ouverte du 22 juillet au 1er août courant, période durant laquelle sept listes s'étaient présentées avant le retrait de Turki Al-Dabaan, tandis que la commission a procédé à l'examen des dossiers entre le 2 et le 7 août, conformément au règlement électoral.

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