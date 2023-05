Les dix joueurs dont Manchester United veut se débarrasser

United a été lié à un certain nombre de nouvelles recrues cet été, de Kane à de Jong, mais qu'en est-il de ceux qui sont sur le point de partir ?

Erik ten Hag a déjà imprimé sa marque sur l'équipe depuis qu'il a été nommé au début de la saison, menant United à l'EFL Cup et à la troisième place de la Premier League, mais il y a encore du travail à faire.

Un nouveau numéro 9 est une priorité, Marcus Rashford, meilleur buteur de l'équipe (29 buts), effectuant son meilleur travail sur le flanc gauche et Wout Weghorst ayant résolument échoué à remplacer Cristiano Ronaldo à la pointe de l'attaque.

Mais alors que la famille Glazer fait face à des offres de gros sous de la part du Sheikh Jassim et de Sir Jim Ratcliffe pour devenir propriétaire du club, Ten Hag serait heureux de financer quelques recrutements estivaux grâce à la vente de joueurs, en profitant de l'occasion pour se débarrasser du bois mort.

Des actifs à vendre ?

Selon Samuel Luckhurst du Manchester Evening News, 10 joueurs sont sur la sellette : Eric Bailly, Anthony Elanga, Dean Henderson, Harry Maguire, Anthony Martial, Scott McTominay, Alex Telles, Donny van de Beek, Aaron Wan-Bissaka et Brandon Williams.

Parmi eux, Maguire et McTominay sont susceptibles de générer les plus gros bénéfices de transfert, évalués respectivement à 29,8 et 29,7 millions d'euros par l'algorithme interne de FootballTransfers - Martial est à 31,1 millions d'euros, mais il semblerait que les Red Devils aient du mal à trouver preneur.

L'attaquant français a été prêté à Séville la saison dernière, mais le club n'a pas voulu le titulariser après avoir inscrit un seul but en 12 matches.

Maguire a été associé à un transfert à Aston Villa après avoir été photographié en train de manger avec son agent dans un restaurant près de leur terrain d'entraînement pendant la fenêtre de transfert hivernale, tandis que la destination la plus probable de McTominay semble être Newcastle.