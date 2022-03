"Les difficultés de Messi au PSG font mal", dit Pedri

La star du FC Barcelone Pedri se dit blessée de voir Lionel Messi en difficulté au Paris Saint-Germain et espère qu'il reviendra au Camp Nou. Lionel Messi n'a pas été capable d'atteindre le niveau qu'il a eu sous les couleurs du Barça depuis son transfert gratuit vers la capitale française l'année dernière et les fans du club ont récemment raillé la star argentine et Neymar.

"J'espère que Leo pourra revenir au Barça"

Les deux anciens du FC Barcelone ont été sifflé par le Parc des Princes suite à l'élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid. L'international argentin n'a marqué que deux fois en 18 matches de Ligue 1 et n'a pas pu empêcher son équipe de s'incliner en huitième de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid.

PSG : Messi sifflé, Fabregas ne décolère pas

Pedri a regardé les matchs de son ancien coéquipier dans le championnat français et est triste de le voir traverser une période difficile. "Chaque fois que je peux, je regarde ses matchs car on apprend beaucoup en regardant jouer le meilleur footballeur du monde", a déclaré l'international espagnol dans une interview à La Vanguardia.

Pedri encense Xavi

"Mais c'est vrai que lorsque les choses ne marchent pas pour un ami, comme je le considère, cela fait un peu mal. J'ai passé de bons moments avec Leo sur le terrain et en dehors, c'est une personne magnifique, donc j'espère qu'il pourra revenir. J'ai eu du plaisir à jouer avec lui et c'est une joie de l'avoir comme coéquipier", a ajouté la pépite du FC Barcelone.

Messi s'affiche avec le maillot de Boca Juniors et enflamme l'Argentine

Tout comme Lionel Messi a connu des débuts difficiles en France, le FC Barcelone a traversé une période difficile en début de saison. Les résultats se sont améliorés depuis que la légende du club, Xavi, a pris les rênes de l'équipe en novembre, avec en point d'orgue une victoire 4-0 contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Pedri affirme que Xavi a contribué à changer son jeu et est heureux de l'impact qu'il a eu sur l'équipe.

"Il me dit toujours d'aller de l'avant, que tout rebond ou tout jeu peut aboutir à un but avec une balle perdue et que je peux pousser et aider l'équipe", a déclaré le joueur de 19 ans. "Et je dois faire attention à lui parce qu'il a tout à fait raison, un but sur un jeu comme celui-ci aide beaucoup l'équipe. C'est un entraîneur qui nous transmet de la confiance dans tous les domaines car il sait très bien ce qu'il veut faire avec l'équipe et, en tant que footballeurs, nous le comprenons parfaitement. Nous savons que nous devons être capables de contrôler le jeu par la possession et c'est ce sur quoi il insiste le plus."