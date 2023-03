Les deux traitres à la Super League dévoilés

Aleksander Ceferin a révélé que l'absence de consensus sur la Superleague signifie qu'elle est vouée à l'échec.

S'adressant à SkyBet dans une interview publiée par MD, Ceferin a affirmé que les protestations en Angleterre auraient été vues dans toute l'Europe.

Deux clubs ont trahi la Super League

"Sans les clubs anglais, la Ligue des champions n'est pas la même. C'est pourquoi la Super League n'existera pas. Les clubs allemands sont dans la même situation, ils n'ont pas adhéré directement et il n'était pas nécessaire que les gens descendent dans la rue. Si le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s'étaient associés, on aurait vu des gens dans la rue, comme en Angleterre. La France était contre et en Espagne, il n'y a que deux clubs sur dix-huit qui veulent le faire".

Il admet cependant que certains clubs sont plus enthousiastes que d'autres en Angleterre. Il semble que Chelsea et Manchester City aient été les moins convaincus par le projet.

"Ils étaient tous deux hésitants dès le départ. L'un d'entre eux m'a passé un coup de fil pour que j'unisse mes forces. Ils n'aimaient pas l'idée, mais ils ne voulaient pas être les seuls à être exclus. Ils ont tous deux dit qu'ils voulaient continuer à être nos amis au sein de la Super League".

Pourtant, les clubs dont les propriétaires sont américains, Liverpool et Manchester United, étaient les plus impliqués - "très impliqués, la plupart des clubs anglais".

Ces propos doivent être replacés dans le contexte des structures de pouvoir actuelles de la Premier League. La raison d'être de la Superleague est en partie d'égaliser les conditions financières entre les plus grandes équipes. Chelsea et City sont les plus puissants d'Angleterre sur le plan financier, et le statu quo leur est donc favorable.