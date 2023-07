Les deux prochaines recrues du Barça dévoilées

Xavi Hernandez a insisté sur le fait qu'il avait encore besoin d'ajouter des joueurs à son équipe première.

Après la victoire 3-0 du FC Barcelone sur le Real Madrid samedi soir, l'entraîneur Xavi Hernandez a insisté sur le fait qu'il avait encore besoin d'ajouter des joueurs à son équipe première.

Il veut notamment faire signer un nouveau latéral droit et un milieu de terrain créatif, et il a des cibles en tête. Selon Javi Miguel, il s'agit de Joao Cancelo (Manchester City) et de Giovani Lo Celso (Tottenham), et Xavi fera pression pour que le FC Barcelone les recrute cet été.

Le FC Barcelone a tenté de prêter Cancelo en janvier, mais Man City a refusé l'offre et a préféré l'envoyer au Bayern Munich. Les Barcelonais pourraient maintenant revenir à la charge pour le Portugais, qui ne devrait pas faire partie des plans de Pep Guardiola pour la nouvelle saison.

Xavi est un grand fan de Lo Celso, qui devrait être disponible pour un transfert cet été après avoir passé les 18 derniers mois en prêt à Villarreal. Le FC Barcelone pourrait procéder à un échange pour l'Argentin, car les Spurs seraient intéressés par Clément Lenglet et Franck Kessie.

Il reste à voir si le FC Barcelone est en mesure d'accéder aux demandes de Xavi, mais si c'est le cas, il aura l'impression que son effectif est au complet avant la nouvelle saison, qui débutera dans moins de deux semaines.