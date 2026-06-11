Les détails de la transaction : le Real Madrid a trouvé un accord avec Bernardo Silva

Selon la presse, l’avenir de l’ancien prodige de Manchester City, Bernardo Silva, se dessine plus que jamais au Real Madrid, les négociations ayant entamé leur phase décisive.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le club madrilène aurait conclu un accord très avancé avec le joueur, portant sur un contrat de deux saisons allant jusqu’en juin 2028, avec une option de prolongation d’une année supplémentaire.

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Selon le journal espagnol Marca, le milieu portugais s’apprête à devenir la troisième recrue estivale du club, après les arrivées du Français Ibrahima Konaté et du Néerlandais Denzel Dumfries.

Les deux parties souhaitent finaliser le dossier avant le coup d’envoi du match d’ouverture du Portugal face à la République démocratique du Congo, mercredi prochain, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Si le joueur disposait également de deux autres offres, émanant du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid, « la réactivité et la détermination du club merengue ont été décisives dans sa décision de rejoindre le Santiago Bernabéu », ajoute le quotidien madrilène.

Selon Marca, la star portugaise souhaite se rapprocher de son pays natal après neuf ans en Premier League, et Madrid répond parfaitement à cette attente.

Lors de la Coupe du monde 2026, Silva évoluera dans le groupe 11 aux côtés de la Colombie, de la République démocratique du Congo et de l’Ouzbékistan.