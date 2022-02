Les destinations possibles d'Haaland dévoilées

L'avant-centre du Borussia Dortmund, Erling Haaland, est le joueur le plus convoité de cette fenêtre de transfert estivale, avec le buteur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Le premier verra une clause libératoire informelle entrer en jeu dans son contrat tandis que le second deviendra un agent libre à l'expiration de son contrat.

Un seul club espagnol pour Haaland ?

Le Real Madrid est en pole position pour recruter Mbappé, certains rapports suggérant que c'est une affaire réglée. Mais la course à Haaland est plus ouverte. Madrid le veut aussi, mais le FC Barcelone aussi. Et contrairement à Madrid, Barcelone a fait de lui sa priorité absolue. Ils le voient comme l'homme qui mènera les Blaugrana vers une nouvelle ère.

Mais un ex-footballeur ne voit pas le FC Barcelone comme un prétendant légitime. "Je le vois en Angleterre", a déclaré Ruud Gullit à Bild, selon Mundo Deportivo. "Mais je ne pense pas qu'il ira à Manchester United. [Manchester City serait bien pour lui avec Pep Guardiola, mais Jurgen Klopp et Liverpool seraient également très bien.

"Ce que Jurgen a fait avec ce club est incroyable. Il faut le féliciter, il a toujours faim. Cela convient à Haaland, c'est son style. En Espagne, seul le Real Madrid est une option. Ce sont les trois clubs qui vont se disputer Erling".

Haaland, 21 ans, marque des buts à un rythme effréné. L'attaquant norvégien a inscrit 80 buts et délivré 21 passes décisives à Dortmund au cours des 79 matches qu'il a disputés jusqu'à présent avec le club allemand. Avec l'équipe nationale norvégienne, il a marqué 12 buts en 15 sélections. Celui qui remportera la course pour s'attacher ses services s'approchera le plus possible d'un buteur garanti pour la prochaine décennie.