Le Real Madrid continue de travailler pour finaliser le transfert de l'Ivoirien Yan Diomandé, ailier de Leipzig, les négociations se poursuivant entre les deux clubs sans qu'un accord définitif ait été trouvé jusqu'à présent.

Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, correspondant du réseau « Sky Sport - Allemagne », « il n'existe pas encore d'accord définitif entre le Real Madrid et Leipzig concernant Yan Diomandé, après de nouvelles négociations aujourd'hui ».

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Et Plettenberg d'ajouter : « Cela a été confirmé par toutes les parties concernées. Et à moins qu'un événement exceptionnel ne survienne avant minuit, les négociations se poursuivront demain matin. »

Il a poursuivi : « Le transfert reste d'actualité. Diomandé était également à Leipzig aujourd'hui, où il a effectué des entraînements avec une charge physique gérée, afin de ne pas mettre le transfert en péril. Le Real Madrid fait pression pour conclure l'affaire cette semaine. »

Âgé de 19 ans, Diomandé évolue au poste d'ailier. Il a rejoint Leipzig durant l'été 2025 en provenance du club espagnol de Leganés, et a réalisé une saison remarquable en Bundesliga.

Le Paris Saint-Germain est également en course pour ce transfert, tandis que des rumeurs font état de l'intérêt de Liverpool et de Manchester City pour la star de la Côte d'Ivoire.



