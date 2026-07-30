Le Real Madrid continue de travailler pour boucler le transfert de l'Ivoirien Yan Diomandé, l'ailier de Leipzig, alors que les négociations se poursuivent entre les deux clubs, sans qu'un accord définitif n'ait été trouvé jusqu'à présent.

Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, correspondant du réseau « Sky Sport - Allemagne », « il n'y a pour l'instant aucun accord définitif entre le Real Madrid et Leipzig au sujet de Yan Diomandé, après de nouvelles négociations aujourd'hui ».

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Et Plettenberg de poursuivre : « Cela a été confirmé par toutes les parties concernées. Et à moins qu'un événement exceptionnel ne se produise avant minuit, les négociations se poursuivront demain matin. »

Il a ajouté : « Le transfert est toujours d'actualité. Diomandé était également à Leipzig aujourd'hui, où il a effectué un entraînement à charge physique contrôlée, afin d'éviter de mettre le transfert en péril. Le Real Madrid fait pression pour finaliser le transfert cette semaine. »

Diomandé est âgé de 19 ans et évolue au poste d'ailier. Il a rejoint Leipzig à l'été 2025 en provenance du club espagnol de Leganés, et a réalisé une saison remarquée en championnat d'Allemagne.

Le Paris Saint-Germain est également sur le coup pour ce transfert, et des rumeurs font état de l'intérêt de Liverpool et de Manchester City pour la star ivoirienne.



