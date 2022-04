Les demandes élevées de Lewandowski pour rester au Bayern

Un nouveau contrat de deux ans jusqu'en 2025 et une augmentation de son salaire actuel, qui, selon des chiffres non officiels, s'élève à 24 millions d'euros par an.

Traditionnellement, le Bayern n'accorde aux joueurs de plus de 30 ans qu'un contrat d'un an - la même chose est sur la table pour Manuel Neuer et Thomas Müller - mais il semble qu'il serait prêt à faire une exception à ce stade.

En revanche, son salaire est un point potentiellement plus litigieux. Lewandowski, qui a 33 ans, est déjà le joueur le mieux payé du Bayern et une augmentation significative de son salaire pourrait avoir un impact sur les demandes des autres joueurs.

Le Bayern a l'habitude de ne pas dépasser certaines limites dans les négociations salariales, même si cela signifie laisser partir un joueur, comme ce fut le cas avec David Alaba.

Le contrat de Lewandowski court jusqu'à l'été 2023 et la position officielle du Bayern est que le joueur restera au club jusqu'à la fin de la saison prochaine au moins.

La situation contractuelle de Lewandowski a suscité l'intérêt d'autres clubs européens, dont le FC Barcelone.