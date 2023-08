Les demandes complètement dingues de Neymar en Arabie saoudite

Neymar, l'un des footballeurs les plus talentueux au monde, passera les deux prochaines saisons en Arabie Saoudite, et ce n'est pas pour rien.

Pendant un court instant, il a semblé que ce serait le Brésilien et non Lionel Messi qui retournerait à Barcelone, mais la puissance financière de l'Arabie saoudite est intervenue pour offrir à Neymar et au Paris Saint-Germain une offre qui, pour beaucoup, serait irréfutable.

L'opération rapportera au PSG environ 90 millions d'euros, plus 50 millions d'euros de variables, dont 10 millions d'euros sont difficiles à obtenir, les autres étant plutôt à portée de main. Quant à Neymar, il gagnera environ 200 millions d'euros par saison et, grâce aux droits d'image et à la publicité, il pourra continuer à gagner 150 millions d'euros supplémentaires au cours des deux saisons.

Et il n'aura pratiquement aucune dépense au Moyen-Orient. Diario AS s'est procuré quelques-unes des demandes et des avantages prévus dans son contrat, à commencer par un manoir de 25 pièces pour accueillir sa famille et ses amis. Dans ce manoir, il y aura une piscine de 400 mètres carrés et trois saunas. Cinq assistants domestiques à temps plein seront employés pour s'occuper de la maison, tandis que deux femmes de ménage et un sous-chef pour son cuisinier personnel seront également présents. Ils seront notamment chargés de veiller à ce qu'un réfrigérateur entier soit rempli de jus d'açaï, sa boisson préférée, et de guarana pour ses nombreux invités.

Lorsqu'il quittera la maison, il le fera également dans le luxe. Neymar possède déjà une collection de voitures de luxe, mais celles-ci n'arriveront pas en Arabie saoudite, où il disposera d'un nouveau garage comprenant une Mercedes G Wagon, une camionnette Mercedes, une Lamborghini Hurricane, une Bentley Continental GP et une Aston Martin DBX. Un hacheur sera présent 24 heures sur 24 s'il en a besoin.

S'il décide d'aller plus loin, Al Hilal continuera à payer la facture. Pour les déplacements lors de ses jours de repos, ils prendront en charge tous ses voyages, y compris l'accès à un jet privé pour lui et sa famille. Si Neymar passe effectivement une partie de son temps libre en Arabie saoudite et qu'il en parle sur Instagram, il gagnera un demi-million d'euros par post. Espérons qu'Al Hilal puisse se permettre de verser un salaire décent aux personnes qui travaillent pour Neymar.