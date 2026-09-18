Les déclarations de Mbappé résonnent à Paris : le dossier du Ballon d'Or menace la stabilité du Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain a changé de stratégie dans sa campagne de soutien à ses joueurs dans la course au Ballon d'Or. Le club français, qui tenait auparavant à accorder une exposition équivalente à trois de ses candidats les plus en vue, a réorienté ces derniers jours sa campagne vers deux joueurs seulement.

Selon le journal « L'Équipe », le Paris Saint-Germain avait choisi, en début de saison, de ne pas établir de hiérarchie entre le trio composé d'Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Fabián Ruiz, en veillant à leur offrir le même espace à travers une série de contenus et d'activités médiatiques, parmi lesquels des entretiens avec « France Football » et « The Athletic ».

Cette stratégie visait à donner aux trois joueurs des chances égales et à éviter de répéter le scénario de la saison passée, lorsque le club s'était davantage concentré sur Dembélé, au détriment du Marocain Achraf Hakimi.

Un changement soudain

Mais cette politique a connu un tournant manifeste ces derniers jours, après que le club a décidé, selon ce qu'a mis en avant le site français « Foot Mercato », de concentrer davantage sa campagne sur Dembélé et Kvaratskhelia. Fabián Ruiz, selon le rapport, n'était quant à lui pas au courant de ce changement au préalable et a découvert ce nouveau virage par l'intermédiaire des médias.

Le milieu de terrain espagnol avait bénéficié en début de mois d'une attention manifeste de la part du club, que ce soit à travers son apparition sur la chaîne « TF1 » ou via le contenu publié sur les comptes du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux.

Selon le rapport, ce revirement est intervenu dans un contexte de discussions internes sur la manière dont le club devait gérer les déclarations répétées de Kylian Mbappé au sujet de la course au Ballon d'Or.

Le rapport a indiqué que les proches de Nasser Al-Khelaïfi ont poussé pour limiter la campagne à deux joueurs seulement, afin de ne pas disperser les voix, à un moment où les déclarations de Mbappé, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ne sont pas passées inaperçues dans les couloirs du club.

Une position ambiguë sur les déclarations de Mbappé

Interrogé par « L'Équipe » sur ce changement de stratégie, le Paris Saint-Germain a refusé de fournir des détails supplémentaires, se contentant d'affirmer sa position officielle de soutien à ses joueurs.

Une source du club a déclaré : « Nous ne voyons pas la nécessité de commenter davantage notre stratégie ou nos intentions. Nous avons 10 joueurs sur les 30 candidats au Ballon d'Or, ce qui constitue une grande source de fierté pour le Paris Saint-Germain. »

Elle a ajouté : « Ces nominations reflètent la réussite du groupe et le travail accompli par l'ensemble des membres du club. Et comme nous l'avons expliqué ces dernières semaines, nous estimons qu'un joueur du Paris Saint-Germain mérite de remporter le Ballon d'Or. »

Ainsi, le club a officiellement maintenu son discours collectif, sans expliquer la raison du recul de la présence médiatique de Fabián Ruiz par rapport à Dembélé et Kvaratskhelia.

La stabilité du PSG en sera-t-elle affectée ?

Ce revirement devrait susciter des interrogations dans le camp de Fabián Ruiz, le joueur s'étant retrouvé exclu de la stratégie que le Paris Saint-Germain avait adoptée au début de sa campagne.

Il reste à connaître la réaction du joueur espagnol face à ce changement, à un moment où le club tente de gérer un dossier médiatique sensible pour la deuxième saison consécutive.

Ces calculs étaient passés sans effet notable sur l'équipe la saison dernière, mais le Paris Saint-Germain espère que la controverse entourant la campagne du Ballon d'Or ne se transforme pas en un facteur affectant la concentration de ses joueurs ou la stabilité de l'équipe sur le terrain cette saison.

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