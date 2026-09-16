Avant même que la sélection saoudienne n'entame son parcours en Coupe du Golfe, Georgios Donis s'est retrouvé confronté à une vague précoce de critiques, après que les supporters saoudiens ont ouvert le feu sur ses choix concernant la liste de l'Arabie saoudite, via la plateforme « X », à un moment où les espoirs reposaient sur un visage différent de la sélection durant le tournoi.

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Les supporters ne se sont pas contentés d'attendre ce que la sélection allait proposer sur le terrain, ils ont commencé à analyser la liste avant le coup d'envoi, faisant apparaître des points d'interrogation autour de certains noms retenus par l'entraîneur, et d'autres que les supporters s'attendaient à voir figurer dans ses plans durant cette phase.

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Et tandis que Donis estime que la liste qu'il a choisie est capable de mettre en œuvre ses idées et de rivaliser dans le tournoi, une partie des supporters considère qu'il existe des noms ayant affiché des niveaux remarquables en Roshn League et qui auraient pu obtenir une chance avec l'Arabie saoudite.

Fares Abedi et Mukhtar Ali suscitent les interrogations

Parmi les principaux points d'interrogation apparus chez les supporters figure l'absence de Fares Abedi, l'arrière gauche d'Al-Ittihad, qui faisait partie des noms ayant attiré l'attention par ses prestations lors des compétitions de Roshn League, son absence soulevant des questions sur les critères de sélection retenus par Donis.

Les supporters, qui attendaient de voir Abedi avec la sélection, estiment que son éclat avec Al-Ittihad aurait pu lui offrir l'occasion de faire ses preuves au niveau international, d'autant que le poste d'arrière gauche est toujours au centre de l'attention lors de l'annonce de la liste de l'Arabie saoudite.

Le même constat s'applique à Mukhtar Ali, milieu de terrain d'Al-Ittihad, qui s'est retrouvé en dehors des plans de Donis, malgré une expérience préalable avec la sélection et sa présence dans les compétitions de Roshn League, ce qui a poussé certains supporters à s'interroger sur les raisons de son écartement.





















Pour les détracteurs, l'absence de ces noms ne concerne pas seulement un joueur ou deux, mais reflète, de leur point de vue, l'existence de choix qui auraient pu être revus avant d'arrêter la liste finale, d'autant que le tournoi représente une occasion importante de reconstruire la confiance avec les supporters.

La liste suffit-elle à convaincre les supporters ?

Les critiques ne se sont pas arrêtées à des noms précis, elles se sont étendues à la forme de la liste de manière générale, certains supporters estimant que le groupe choisi par Donis ne reflète pas suffisamment ce qu'ont proposé plusieurs joueurs en Roshn League durant la période écoulée.

Cette vision a transformé l'annonce de la liste, d'une simple nouvelle précédant le tournoi, en un vaste espace de débat, d'autant que les supporters saoudiens abordent la Coupe du Golfe en attendant une réponse de la sélection après une période durant laquelle les résultats et les prestations n'ont pas été à la hauteur des attentes.

En contrepartie, la responsabilité de Donis sur le terrain reste de transformer cette liste en un groupe capable de rivaliser, car l'évaluation définitive des choix ne se fera pas avant le tournoi, mais après avoir vu les joueurs dans les matchs et mesuré la réussite de l'entraîneur à les employer.

Mais la pression sera présente dès le premier match, car tout début peu convaincant pourrait rapidement remettre les critiques sur le devant de la scène et offrir aux voix qui ont douté de la liste un plus grand espace pour exprimer leur position.

Les supporters craignent la persistance de l'image négative

Une partie de la colère des supporters est également liée à la crainte de voir se perpétuer l'image sous laquelle la sélection saoudienne est apparue lors de périodes précédentes, certains supporters estimant que l'Arabie saoudite a besoin d'un véritable changement, et pas seulement de nouveaux noms sur la liste.

C'est pourquoi la Coupe du Golfe représente, pour les supporters, un test précoce de la capacité de Donis à ramener la sélection sur la voie que souhaite le supporter saoudien, surtout à l'approche de la Coupe d'Asie, qui sera plus importante sur le plan de la compétition et des résultats.









Certains supporters sont allés plus loin que la critique de la liste, exprimant leur pessimisme quant à la capacité de l'Arabie saoudite à proposer quelque chose qui les satisfasse dans le tournoi, estimant que les indicateurs actuels ne leur inspirent pas une confiance suffisante avant le début des compétitions.

Le terrain reste au final le juge de paix ; Donis dispose d'une occasion de répondre à toutes ces critiques par les résultats et les prestations, tandis que les supporters ont le droit d'évaluer ce qu'ils verront de la sélection, les matchs de la Coupe du Golfe révélant si les points d'interrogation autour de la liste s'estomperont ou se transformeront en une crise plus grande qui assiégera à la fois l'entraîneur et l'Arabie saoudite.