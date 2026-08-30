La certitude grandit au sein du Real Madrid selon laquelle le retour de José Mourinho sur le banc de Bernabéu était exactement ce dont le club avait besoin, d'après le journaliste de renom de« As » en Espagne, José Félix Díaz.

Díaz a ajouté que la formule « le meilleur transfert estival du Real Madrid, c'est l'entraîneur » se répète jour après jour à Valdebebas. Elle est prononcée avec une totale conviction et vient confirmer une décision prise malgré les nombreuses voix critiques qui s'étaient élevées, lorsqu'il a été confirmé dans les derniers jours d'avril que José Mourinho avait été choisi pour diriger le Real Madrid. Et en moins de deux mois, le Portugais a réussi à conquérir tout le monde.

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Díaz a poursuivi : « Ce qui se passe sur le terrain est ce qui rendra le verdict final. Mais la conviction que le club a pris la bonne décision continue de croître en interne, en particulier dans le vestiaire et dans le rythme quotidien d'une équipe qui semble désormais totalement engagée à se battre de la première à la dernière minute, que ce soit lors des matchs ou des entraînements. »

Comment Mourinho a changé le Real Madrid

La réalité quotidienne à Valdebebas ne ressemble guère à l'ambiance qui entourait le club il y a un an. Xabi Alonso n'a jamais réussi à établir une véritable communication. Il n'a pas réussi à faire partie de la dynamique qui doit toujours exister entre le club et son entraîneur, ce qui a progressivement conduit à une dégradation de l'environnement général, selon l'article.

Il a ajouté : « Les joueurs sont les premiers à ressentir l'état de cette relation, et lorsqu'ils la voient commencer à se déliter, ils se désengagent et cessent de fonctionner comme un groupe. Cela s'est produit même pendant la Coupe du monde des clubs à l'été 2025, ce qui a créé un sentiment persistant d'incertitude au sein du Real Madrid, parmi les responsables mais aussi parmi ceux qui influent à leur manière : les joueurs. Álvaro Arbeloa a tenté de changer les choses, mais le vestiaire a connu de nombreuses circonstances similaires, et l'histoire s'est répétée. »

Díaz a enchaîné : « Mourinho est arrivé et, comme ce journal (As) l'a rapporté précédemment, il a immédiatement changé les habitudes, les règles et la routine. Son objectif était de redonner aux joueurs le respect du blason, ainsi que le sens de la responsabilité interne, dans une tentative de réveiller une équipe devenue apathique et désengagée, et qui, au cours des deux saisons précédentes, fonctionnait en grande partie selon ses propres conditions. Il s'est aussi assis avec chaque joueur pour lui expliquer exactement ce qu'il attendait de lui, tandis que ceux qu'il considérait au départ comme superflus se sont vu offrir l'occasion de lui faire changer d'avis. »

Il a poursuivi : « Le résultat est un sentiment croissant de certitude que la décision de changer d'entraîneur, et de revenir d'une certaine manière au passé, était le meilleur pas franchi par le club depuis le retour de Carlo Ancelotti lui-même, qui était survenu presque par hasard. L'Italien et le Portugais sont arrivés après s'être pratiquement proposés au club, même si, dans le cas de Mourinho, c'était par l'intermédiaire de Jorge Mendes, l'agent influent qui a joué un rôle clé dans le retour de l'entraîneur à Bernabéu. »

Une vieille amitié

Il a continué : « Contrairement à de nombreux autres entraîneurs passés par le Real Madrid, Florentino Pérez et Mourinho ont maintenu un contact, même par intermittence, tout au long des 13 années de séparation. Les messages étaient toujours échangés aux bons moments. La relation ressemblait à celle d'un vieil ami : même si l'on a rarement de ses nouvelles, on ne doute jamais qu'il est présent quand on a besoin de lui. »

Díaz a complété : « Tout cela a contribué à ouvrir la voie à un retour qui comportait, comme celui d'Ancelotti avant lui, une part de chance. Dans le cas de Mourinho, Zinédine Zidane s'était déjà engagé avec la sélection française. Quant au cas d'Ancelotti, aucun des candidats alternatifs n'avait réussi à convaincre les décideurs. »

Il a conclu : « À son retour, l'entraîneur (Mourinho) n'a pas simplement cherché à imposer son autorité, mais il a commencé à convaincre, à communiquer et à bâtir un consensus. Sa première demande, outre la suppression des amendes comme forme de sanction et la garantie que tous les joueurs blessés terminent leur rééducation à Valdebebas, était d'utiliser Bernardo Silva comme milieu défensif reculé. Au vu de ce qui a suivi, l'idée n'était peut-être pas si mauvaise après tout. »

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