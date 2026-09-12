Au sein du Real Madrid, le débat s'est concentré, pendant le mercato, sur la nécessité de recruter un joueur pour le milieu de terrain, un besoin que le club lui-même a reconnu lorsqu'il a exploré la possibilité de faire venir Rodri, avant que l'opération ne capote et que le club ne décide de s'appuyer sur les éléments disponibles aux côtés de Bernardo Silva, dont les rôles avec la formation madrilène correspondent désormais davantage à un milieu de terrain qu'à un meneur de jeu, le poste qu'il occupait habituellement avec City.

Selon le quotidien espagnol « AS », les compétitions officielles ont débuté et les mêmes problèmes se sont de nouveau répétés, ce qui est apparu tout particulièrement lors de la confrontation contre l'Inter, où le Real Madrid n'a presque à aucun moment réussi à imposer sa domination sur le déroulement du jeu, tandis que Valverde a déclaré après la rencontre que Mourinho lui-même demandait aux joueurs de conserver le ballon et de calmer le rythme du match, sans que cela ne se produise.

Cette crise remonte à la saison dernière, lorsqu'Arbeloa était alors parvenu à y remédier en partie grâce à l'émergence d'un nom inattendu qui s'est imposé dans le onze de départ du Real Madrid, à savoir Thiago Pitarch. Le milieu de terrain, qui évoluait à l'époque en Castilla, a en effet commencé à jouer régulièrement comme titulaire avec l'équipe première, cumulant plus de 800 minutes et débutant lors des deux confrontations contre City en huitièmes de finale de la Ligue des champions et lors du quart de finale aller face au Bayern.

Le rôle de Thiago Pitarch n'était pas clair cette saison, l'idée de son départ étant envisagée, mais sa blessure au début de la préparation a mis un terme à toute option de départ, si bien que le joueur est resté avec l'équipe première, bien qu'inscrit comme joueur de l'équipe réserve faute de places disponibles. Il bénéficie néanmoins du statut de joueur de la première liste et d'un nouveau contrat qui le place dans cette catégorie, ne lui laissant que le défi le plus difficile : disputer des matchs.

Le joueur peine à trouver suffisamment d'espace, car Mourinho s'appuie sur un dispositif en 4-2-3-1 qui cantonne Pitarch au double pivot, où il est en concurrence avec Valverde, Tchouaméni, Camavinga et Bernardo Silva, faisant ainsi de Thiago, au départ, la cinquième option parmi cinq joueurs. Il s'appuie toutefois sur les qualités qu'il a montrées la saison dernière et sur son fort caractère, n'ayant pas ressenti la pression du maillot du Real Madrid lorsqu'il l'a porté.

Mourinho a montré un intérêt limité pour Thiago ces derniers temps en raison de sa blessure passée, mais il est conscient de ce que le joueur a apporté la saison dernière et de ce qu'il peut apporter à l'équipe dans un proche avenir. Mourinho a ainsi déclaré sans détour : « Ce n'est pas un joueur pour évoluer dans la catégorie de la Castilla, c'est un joueur de l'équipe première et il me plaît beaucoup. Il possède des qualités qui me plaisent énormément, et lorsqu'il sera en pleine condition, il fera partie du groupe, et à ce moment-là des minutes de jeu l'attendront, car il a une très grande qualité. »

Mourinho demande au joueur Thiago Pitarch d'améliorer son aspect physique afin de rivaliser de la manière que souhaite le technicien portugais, en particulier sur les aspects défensifs, lui ayant dit directement : « La seule chose que je lui dis, c'est que les muscles de ses jambes ressemblent aux miens, et qu'il doit y ajouter deux kilogrammes en travaillant. »

Thiago poursuit son travail après avoir été privé de la période de préparation, livrant une bataille contre les circonstances que représentent sa condition physique, la forte concurrence et un entraîneur qui ne le connaît pas encore tout à fait, et ce afin de débuter sa saison 2026-2027.



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