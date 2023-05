Les compos de Real Madrid-Manchester City : Guardiola a tranché pour Mahrez

Ce mardi, le Real Madrid accueille Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Ce mardi, le Real Madrid reçoit Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Un choc au somment qui promet des étincelles, comme la saison dernière lors de laquelle les Merengues s'étaient qualifiés au terme d'un scénario complètement fou.

Militao absent, Camavinga en profite

Pour cette rencontre, les deux équipes devront faire sans un de leurs éléments majeurs en défense. Côté madrilène, c'est Eder Militao, suspendu contre Chelsea, qui manque à l'appel. Le défenseur brésilien devrait faire basculer David Alaba dans l'axe et ainsi propulser Eduardo Camavinga dans un couloir gauche où il se montre souvent convaincant. Au milieu, Luka Modric devrait être associé à Federico Valverde et Toni Kroos. En attaque, le capitaine Karim Benzema devrait être entouré des deux Brésiliens Vinicius et Rodrygo.

Bernardo préféré à Mahrez

Pour les Cityzens, Pep Guardiola devra faire sans Nathan Aké, qui s'est blessé face à Leeds ce week-end. Kyle Walker devrait donc faire son retour dans le onze aux côtés de Manuel Akanji et Ruben Dias. Pour le reste, le technicien espagnol devrait s'appuyer sur son équipe classique avec John Stones et Rodri en soutien de Kevin De Bruyne et Ilkay Gündogan au milieu. Erling Haaland devrait logiquement débuter en pointe et sera entouré de Jack Grealish à gauche et de Bernardo Silva, préféré à Riyad Mahrez sur le côté droit de l'attaque des SKyblues.