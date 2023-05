Les compos d'AC Milan - Inter Milan : Le verdict est tombé pour Leao

L'AC Milan et l'Inter Milan s'affrontent à San Siro ce mercredi en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

C'est un match que toute une ville et même tout un pays attend avec impatience. Ce mercredi, l'AC Milan et l'Inter Milan s'affronte pour la troisième fois de leur histoire en Ligue des Champions, la deuxième en demi-finale après 2003. Lors des deux dernières confrontations, ce sont les Rossoneri qui s'étaient qualifiés, mais il est compliqué de désigner un favori tant les deux équipes semblent proches.

La grande absence de Leao

Malheureusement pour le spectacle, l'AC Milan devrait être privé de Rafael Leao, victime d'un claquage ce week-end contre la Lazio. L'ailier portugais devrait être remplacé par Alexis Saelemaekers sur le côté gauche de l'attaque, avec l'inusable Olivier Giroud en pointe et Brahim Diaz à droite. Pas de changement à prévoir au milieu avec le trio Bennacer-Tonali-Krunic qui devrait de nouveau débuter. Derrière, l'international français Théo Hernandez devrait comme toujours démarrer sur le côté gauche tandis que Simon Kjaer et Fikayo Tomori occuperont l'axe. Le capitaine Davide Calabria devrait occuper le couloir droit et porter le brassard de capitaine, tandis que Mike Maignan gardera une nouvelle fois les buts des Rouge et Noir.

De leur côté, les Nerazzuri sont toujours privés de Milan Skriniar en défense. Le trio Bastoni-Acerbi-Darmian devrait assurer l'arrière-garde devant André Onana. Du classique également au milieu avec Nicolo Barella et Henrikh Mkhitaryan devant Marcelo Brozovic. Les couloirs devraient être animés par les pistons Federico Dimarco et Denzel Dumfries. Devant, Lautaro Martinez, auteur de 6 buts sur ses six derniers matches, devrait une nouvelle fois être associé à Edin Dzeko.