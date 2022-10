Les cinq joueurs que Barcelone doit vendre après l'humiliation de la Ligue des Champions

Le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des champions après avoir dépensé 153 millions d'euros. Des têtes doivent tomber, mais lesquelles ?

Les supporters semblent être divisés à 50/50 sur le fait que Xavi mérite ou non de garder son poste de coaches, mais il y a certains joueurs qui ont déjà moins de corde avec laquelle se pendre....

Raphinha

Le Barça a dépensé 50 millions d'euros pour Raphinha, qui a quitté Leeds pour le Camp Nou en juillet, mais le Brésilien a déçu jusqu'à présent, avec seulement un but et une passe décisive en 14 matches toutes compétitions confondues.

Le Barça a l'embarras du choix avec Ousmane Dembele, Ansu Fati et Ferran Torres, et à ce rythme, il pourrait bien voir si Chelsea reste intéressé par les services de Raphinha après avoir battu les Blues pour sa signature cet été.

Franck Kessié

Franck Kessié n'a peut-être coûté qu'une indemnité de signature et un salaire par rapport à Raphinha, qu'il a rejoint gratuitement en provenance de l'AC Milan, mais l'impact de l'Ivoirien a été minime, avec seulement quatre départs dans toutes les compétitions.

Les blessures n'ont pas aidé le milieu de terrain, mais avec Frenkie de Jong qui reste et Gavi et Pedri - les deux derniers vainqueurs du Trophée Kopa - qui ont tous deux reçu de nouveaux contrats avec des clauses libératoires d'un milliard d'euros, le chemin de l'intégration dans l'équipe première est à juste titre bloqué pour Kessie.

Gerard Piqué

Gerard Piqué a été l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde en son temps, huit fois vainqueur de la Liga, avec trois Ligues des champions et une Coupe du monde avec l'Espagne à son actif, mais le temps est un champion du monde invaincu, et à 35 ans, Piqué commence à perdre cette bataille.

Il ne semble pas être dans le rythme des matchs, il se serait brouillé avec Xavi, et avec Eric Garcia, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Jules Kounde, il est temps de remercier Piqué pour ses services et de passer à autre chose.

Memphis Depay

Memphis Depay semblait devoir suivre Philippe Coutinho et Pierre-Emerick Aubameyang à la porte de sortie du Camp Nou cet été, mais les offres de la Juventus ou de Manchester United ne se sont pas concrétisées et il est resté sur place.

Le Barça n'a tout simplement pas besoin de lui avec Robert Lewandowski et ses coéquipiers dans le dernier tiers, et un échange avec Bobby Firmino de Liverpool en janvier serait préférable à la perte du Néerlandais gratuitement l'été prochain.

Jordi Alba

Autre capitaine du club, Jordi Alba a participé à la plupart des trophées remportés par Piqué en club et en sélection, mais il n'est plus en mesure d'écarter Alex Balde, 19 ans, au poste d'arrière gauche.

Comme Piqué, il a un contrat au Camp Nou qui court jusqu'au 30 juin 2024 et doit être libéré avant cette date. L'Inter Milan a été crédité d'un intérêt pour ce joueur cet été.