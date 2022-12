Les cinq grands moments de Karim Benzema en équipe de France

Karim Benzema, le buteur tricolore, a annoncé, ce lundi 19 décembre 2022, qu’il prenait sa retraite internationale.

Le Ballon d’Or 2022 ne portera plus le maillot de l’équipe de France. « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a écrit Karim Benzema sur ses réseaux sociaux.

Des hauts et des bas

L’attaquant emblématique du Real Madrid a eu 97 sélections en équipe de France. On vous propose de revivre ses plus grands moments avec les Bleus.

Première sélection et premier but

Pour sa première apparition sous le maillot tricolore, le 28 mars 2007, l’ancien attaquant lyonnais a affronté l’Autriche en match amical. Lancé dans le grand bain par Raymond Domenech, Karim Benzema justifie immédiatement sa première sélection.

Un an après la finale de Coupe du monde 2006 perdue contre l’Italie, Karim Benzema fait ses grands débuts avec les Bleus. Entrée en jeu à la mi-temps à la place de Djibril Cissé, le jeune lyonnais se montre décisif en moins de dix minutes.

Servi en retrait par Samir Nasri, KB9 envoie un magnifique plat du pied à l’entrée de la surface et trompe le gardien adverse. « Je me suis bien senti, et je suis content d'avoir fait gagner l'équipe, a-t-il confié au micro de TF1 à la fin du match. J'espère que ça va continuer ».

La longue traversée du désert

En quelques années, le buteur du Real Madrid devient l’un des hommes forts de l’effectif. Un passage à vide marquera cependant ses premières années en sélection. Il reste muet avec les Bleus pendant plus d’une année.

Karim Benzema a mis fin à une disette personnelle de 1222 minutes contre l’Australie, en match amical, en octobre 2013. Rentré en jeu à la place d’un certain Olivier Giroud auteur d’un doublé ce jour-là, l’attaquant madrilène inscrit le but du (6-0). Et clôture un festival offensif de l’équipe tricolore.

« Il a marqué! Il a marqué ! », a scandé le public du Parc des princes pour féliciter Karim Benzema. Il leur répond d’un pouce levé, lui qui avait été sifflé à son entrée sur la pelouse.

Son but lors de la remontada contre l’Ukraine

En barrages de la Coupe du Monde 2014, l’attaquant français contribue grandement à la remontada historique des Bleus contre l’Ukraine. Après avoir perdu (2-0) à l’aller à Kiev, les Bleus, emmenés par un nouveau sélectionneur Didier Deschamps, sont sommés de réagir.

Absent à l’aller, Karim Benzema remplace Olivier Giroud au match retour. KB9 égalise pour les siens juste avant la mi-temps et redonne espoir aux dizaines de milliers de supporters présents au stade de France. Les Bleus finissent par l’emporter (3-0) et se qualifient en phase finale de Coupe du Monde.

Le duel raté face à Neuer

Ce sera sans nul doute l’un de ses plus grands regrets sportifs en équipe de France. Karim Benzema n’a pas réussi à relancer son équipe en quarts de finale du Mondial 2014. Brillant lors de la phase de groupes, le Madrilène trébuche face à la muraille allemande, Manuel Neuer.

Considéré comme le meilleur gardien de but de sa génération, le Bavarois a dégoûté le buteur français lors de ce duel. Il a réussi à gagner un gros duel face à Karim Benzema qui aurait pu relancer l’équipe de France.

Un premier titre en 2021

De retour en équipe de France à l’Euro 2021, après cinq ans et demi d’absence, Karim Benzema reprend rapidement sa place dans le onze de Didier Deschamps. Il contribue grandement au premier sacre français en Ligue des Nations.

En finale contre l’Espagne, en octobre 2021, Karim Benzema inscrit le premier but des Bleus et égalise après l’ouverture du score de la Roja. Kylian Mbappé se charge de donner la victoire finale à l’équipe.

« C’est une soirée rêvée sur un plan collectif et personnel, a indiqué l’avant-centre madrilène à la fin de la rencontre. J’avais vraiment envie de gagner un trophée avec l’équipe de France, et ce soir (dimanche), c’est fait. »