Liam Rossiner, l'entraîneur de Chelsea, a réagi aux déclarations de Javier Pastore, l'agent d'Enzo Fernández, concernant la suspension infligée au joueur argentin suite à ses propos laissant entendre qu'il pourrait rejoindre le Real Madrid.

Enzo Fernández a déclaré qu'il souhaitait s'installer à Madrid et avait précédemment fait part de son ouverture à l'idée de quitter Chelsea après la prochaine Coupe du monde. Il a également cité les légendes du Real Madrid, Toni Kroos et Luka Modrić, comme ses modèles.

De son côté, la direction de Chelsea a décidé de suspendre Enzo et de l'empêcher de participer au quart de finale de la FA Cup à domicile contre Port Vale. Il ne participera pas non plus au match contre Manchester City en Premier League dimanche prochain, tandis que Rossini a expliqué que « le joueur avait dépassé les bornes ».

Quant à Pastore, il a commenté la sanction en ces termes : « Il n’a pas bien saisi la situation, et quand l’entraîneur lui en a parlé, il l’a accepté car c’est un grand professionnel, toujours engagé et respectueux des décisions, mais nous ne comprenons pas le motif de cette sanction. »

Il a ajouté : « Enzo n’a mentionné aucun autre club et n’a pas dit qu’il voulait quitter Chelsea, mais il a parlé de Madrid en tant que ville parce qu’on lui a demandé où il aimerait vivre un jour. et il est naturel pour tout Argentin de choisir Madrid pour sa langue, sa culture et son climat, qui ressemblent à ceux de Buenos Aires, mais il n’a à aucun moment dit qu’il voulait quitter Chelsea ou Londres ».

L'agent a précisé : « Cette sanction est tout à fait injuste. Suspendre un joueur pour deux matchs décisifs pour Chelsea dans sa lutte pour la qualification en Ligue des champions, alors qu'il est l'un des éléments les plus importants de l'équipe, son pilier et son leader sur le terrain, est très sévère. Il n'y a aucune raison valable ni aucune justification à cette suspension compte tenu de la situation actuelle de l'équipe. »

Fernandes (25 ans) n’a pas participé à la large victoire (7-0) de Chelsea contre Port Vale en Coupe d’Angleterre samedi dernier.

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Après cette large victoire, Rosinier a été interrogé sur les déclarations de Pastore. Il a répondu, dans des propos rapportés par le journal britannique « Mirror » : « C'est son opinion, et je n'ai aucun commentaire à faire sur les opinions des autres. »

Quant à savoir si la sanction était injuste, Rossinière a déclaré : « Le moment venu, et pas maintenant, nous discuterons de tout ce qui s'est passé. Je suis certain que cette discussion aura lieu entre Enzo et moi. Enzo et moi sommes en très bons termes. Je l'ai vu aujourd'hui et nous avons discuté en face à face ; les choses ne sont pas telles que certains le pensent. »

Il a ajouté : « Enzo connaît très bien mon opinion à son sujet, et c'était formidable de le voir aujourd'hui soutenir ses coéquipiers. Nous allons continuer à aller de l'avant et veiller à terminer la saison de la meilleure façon possible. »

Lorsqu'on lui a demandé si Fernández s'était excusé auprès de ses coéquipiers, l'entraîneur a répondu : « Comme je l'ai dit hier, les discussions que j'ai avec les joueurs en tête-à-tête, que ce soit avec Enzo ou avec d'autres, restent au sein de l'équipe. Le vestiaire a son intimité. »

Il a ajouté : « Je lui ai clairement expliqué ce que je voyais en lui en tant que personne, c’est quelqu’un de vraiment formidable. Mais en même temps, je veux que tout le monde se concentre désormais sur le football et sur la réalisation de nos objectifs cette saison. »